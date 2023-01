Un român are căldură în casă fără să plătească nimic. A dezvăluit secretul tuturor, e la îndemâna oricui

Un român are căldură în casă fără să plătească nimic. Bucuros că nu a fost nevoit să scoată bani în plus din buzunare, a decis să împărtășească secretul cu mai mulți utilizatori online. E la îndemâna multora, însă nu a fost privit cu ochi buni de toată lumea. O parte dintre internauți au atras atenția că „trucul” bărbatului reprezintă, de fapt, o infracțiune.

De teama facturilor uriașe, mulți consumatori au decis să facă economie și să nu dea drumul la căldură în mod constant în sezonul rece din acest an. Prețul la gaze naturale și energie electrică în România a devenit chiar subiect de anchetă, mai ales în contextul în care profitul furnizorilor a explodat.

Nu mulți sunt cei care își permit să își încălzească locuința precum în anii precedenți. Un român a găsit, însă, o soluție pentru a beneficia de căldură fără să scoată nici măcar 1 leu din buzunar. Aparent, este la îndemâna oricui, dacă este dispus să renunțe la rușine și să facă un sacrificiu.

Bărbatul a dezvăluit, într-o postare de pe grupul de Facebook „Mutat la țară – Viața fără ceas”, cum a reușit să se încălzească, până în prezent, fără să plătească facturi uriașe. Românul a explicat cum s-a dus pe câmp și a cules coceni de porumb, pe care i-a folosit pe post de combustibil. Potrivit spuselor sale, în 21 de ani, a cumpărat lemne doar de trei ori.

„Dragi prieteni mutați la țară! Am mai scris cândva că predau cursuri despre lene. Totuși, în lenea mea și cu kilogramele în plus, împreună cu nevasta, am adunat de pe câmp în câteva ore cinci butoaie de coceni.

Anul acesta intenționez să dedic o săptămână pentru adunat coceni. Sunt câmpurile pline, deoarece de câțiva ani marea majoritate a tarlalelor cu porumb se recoltează cu combinele, sub formă de boabe, cocenii rămânând pe câmp „dâră”, foarte ușor de adunat. Ard repede, dar dau căldură mare.

Probabil veți spune că e rușinos să stau pe câmp să adun coceni, dar dacă economisesc o căruță de lemne, parcă se merită”, a notat românul, pe grupul de Facebook „Mutat la țară – Viața fără ceas”.