Un român are acum o afacere de sute de mii de euro. Acum câțiva ani făcea curățenie într-un oficiu poștal

Platforma marketplace creată de gigantul american Amazon, cel mai mare retailer online din lume, i-a adus lui Claudiu Nistor, un tânăr antreprenor român, succesul în afaceri. Bărbatul a început de la munca de jos, prestând servicii de curăţenie într-un oficiu poştal. În 2021, comercializează cărţi pe care i le tipăreşte Amazon. Cât de tare, nu?

„Cu toate că am ‘reuşit’ să îmi închid businessul de două ori şi să îl reîncep de la zero deoarece am făcut două mari greşeli şi toate conturile de pe platformele unde îmi vindeam cărţile mi-au fost închise, asta nu m-a oprit niciodată să o iau de la zero şi să îmi doresc să duc acest model de afacere la un alt nivel. Sunt o persoană care testează mult şi îmi place să duc orice platformă la limitele maxime admise.

Această experienţă m-a ajutat foarte mult şi mi-a permis să îmi fac un traseu nou fără greşeli şi cu strategii foarte bine puse la punct. Odată cu cele peste 100.000 de cărţi vândute am depăşit şi cifra de 700.000 de dolari în vânzări”, a declarat Claudiu Nistor pentru Business Magazin.