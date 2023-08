Cazurile de români nemulțumiți de Grecia s-au cam înmulțit în acestă vară. Nu sunt foarte multe, dar tot continuă să apară semn că grecii s-au cam săturat de turiști. De data aceasta, un român a chemat poliția când a aflat că trebuie să plătească umbrela la plajă, în Grecia. Ce a urmat e incredibil.

Pe lângă fotografiile pe care le postează românii din frumoasa Grecie au început să apară și turiști nemulțumiți de ce au pățit în concediul în această țară.

Un român a chemat poliția pentru a încheia conflictul pornit cu administratorii unei plaje din Thassos din cauza prețului uriaș cerut de aceștia pentru o umbrelă, după cum a scris pe Facebook turistul român. Acesta este al doilea caz de turiști români nemulțumiți în Grecia, în doar câteva zile.

Taxa pe care au cerut-o administratorii plajei respective a fost de 70 de euro pentru umbrelă, în contextul în care prețul nu era afișat nicăieri.

„Despre Marble Beach sau Porto Vathy, dezamăgitor!! Am avut o experiență neplăcută, se cere o taxă de 70 euro de umbrelă, deși nu este afișată nicăieri. După o oră am vrut să plecăm dar nu a fost posibil, am fost nevoiți să chemăm poliția deoarece ne-au blocat ieșirea și ne cereau cei 70 euro!! Urâtă experiență, urâtă plajă, nu recomand! La Skala e 20 euro și mult mai frumos, incomparabilă”, a scris acesta pe Forum Thassos.