Un român a bătut fără mila patru poliţişti italieni: „Ar fi trebuit să fie o acţiune a poliţiei, dar s-a transformat într-un masacru”

Un român a reușit să bată de unul singur patru polițiști italieni, dar și un al cincilea bărbat ce a intervenit între ei. Toată întâmplarea a avut loc în gara unei localități din Italia numită Minturno.

O echipă de polițiști italieni au fost chemați de urgență în gara din Minturno. Un cetățean italian a dat semnalul de alarmă. Acesta a sunat la numărul de urgențe spunând că n grup de trei infractori români au comis o înșelăciune într-un tren oprit în stație.

Atunci când au apărut polițiștii, doi dintre cei trei infractori români au fugit de la fața locului. Cel de-al treilea a rămas pe loc. Oamenii legii au mers la el să-l legitimeze, însă acesta a început să-i atace cu brutalitate. De unul singur, românul a reușit să-i bată pe cei patru polițiști italieni. Unul dintre ei a fost transportat la spital deoarece a avut nevoie de cinci copci.

Secretarul general al sindicatului de poliție Celere, Andrea Cecchini, și-a continuat declarația spunând că vina o poartă sistemul ce nu le permite polițiștilor să reacționeze și să folosească armele din dotare.

Cel mai afectat a fost polițistul ce a fost nevoit să fie transportat la spital. Bărbatul avea buzele despicate și foarte umflate, însă starea lui este una stabilă. Numele său este Emilio Maddaloni. Tot el a povestit și filmul evenimentelor.

„Era ora 7.30 dimineaţa şi am intervenit la o caz de extorcare, raportat de o persoană în vârstă, dar am fost blocaţi de cei trei băieţi. Doi au fugit, iar al treilea a fost cel mai violent. După ce am fost loviţi de multe ori, am reuşit să-l apucăm de mâini şi picioare şi să-l blocăm. Noi nu folosim tehnicile poliţiei americane, nu avem în dotare pistoale cu electroşoc sau altceva”, a mai spus Maddaloni.