Un profesor de geografie, dans lasciv în fața copiilor. Momentul a fost filmat, ce riscă dascălul

Un profesor de geografie a dansat lasciv, pe jumătate dezbrăcat, în fața elevilor pe care i-a dus în tabără, la mare. Acum, imaginile cu pricina sunt pe masa Inspectoratului Școlar.

Însă profesorul lipsit de inhibiții nu înțelege cum a ajuns în situația de a fi anchetat de la o glumă pe care o consideră și azi la fel de nevinovată.

Totul s-a întâmplat pe terasa unei pensiuni din Costinești, iar printre spectatorii care au asistat la scene sunt elevi de gimnaziu şi de liceu. Profesorul care se mişcă lasciv pe o melodie celebră este predă materia Geografie, la Timişoara şi le-a fost copiilor supraveghetor în tabăra de la mare.

Scenele sunt demne de un film pentru adulţi și au fost filmate chiar săptămâna trecută. În aceste imagini se vede cum profesorul se aşază în poala unei domnişoare care stătea pe scaun. Deși tânăra e majoră, o mare parte dintre copiii din public, veniţi în tabără, sunt minori. Toţi îl încurajează de pe margine pe dascăl și îi filmează mișcările provocatoare. Însă profesorul filmat în ipostaze indecente a pus totul pe seama unei glume de prost gust. Cu toate acestea, șefii acestui cadru didactic sunt de altă părere.

”Este o imagine care nu ne onorează şi cadrele didactice sunt oripilate cu siguranţă de astfel de gesturi”, a declarat Marin Popescu – inspector șef ISJ Timiș, potrivit observatornews.ro. ”Eu pot să vorbesc de activitatea dânsului, legat de normă, despre cele 4 ore, are două clase, venea o singură zi pe săptămână. Comportamentul dânsului, acţiunea este una prietenoasă”, a declarat Iulian Fota – director Gen. 18 Timișoara.

Profesorul venise prin transfer din Caraş-Severin și predă atât la un liceu teoretic din Timișoara, dar și la o Şcoala Generală. În urma anchetei, o să se stabilească ce sancţiuni riscă dascălul dezinhibat.

An școlar 2021-2022

Noul an școlar stă să înceapă. Cursurile anului şcolar 2021 – 2022 vor debuta luni, 13 septembrie 2021. Astfel, semestrul are 14 săptămâni de cursuri, dispuse în intervalul 13 septembrie 2021 – 22 decembrie 2021, iar semestrul al II-lea are 20 săptămâni de cursuri, dispuse în intervalul 10 ianuarie 2022 – 10 iunie 2022, cu includerea programului „Școala Altfel” în perioada 8 – 14 aprilie.

Vacanțele elevilor

25 – 31 octombrie 2021: vacanță pentru învățământ preșcolar și primar;

23 decembrie 2021 – 9 ianuarie 2022: vacanța de iarnă;

15 aprilie 2022 – 1 mai 2022: vacanța de primăvară;

Din 11 iunie 2022 și până în septembrie 2022 la care vor începe cursurile anului școlar 2022 – 2023 este vacanța de vară.

Pentru clasele terminale din învățământul liceal (clasa a XII-a zi, clasa a XIII-a seral și frecvență redusă), anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se va încheia pe 27 mai 2022.

Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se va încheia pe 3 iunie 2022, iar clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică, respectiv pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri.