Un prahovean și-a vândut mașina fără să facă acte. Ce a pățit apoi: ”Am mers pe încredere”

Un prahovean și-a vândut mașina fără să facă acte. Omul a susținut că a mers pe încredere. Ce s-a întâmplat mai apoi și cum a plătit pentru ceea ce a făcut? ”Am mers pe încredere, dar am fost înșelat.”

Un prahovean a mers pe încredere, iar după ce și-a vândut mașina fără acte…a fost înșelat. Un cetățean s-a trezit că are de plătit o amendă pentru lipsa rovientei la o mașină vândută unui alt șofer în care a avut încredere. Pe adresa acestuia din comuna Salcia a sosit un proces verbal emis de CNAIR de constatare a contravenției privind circulația pe un drum național fără rovinietă. Bărbatul se află acum în Spania și are de plătit 250 de lei pentru mașina care a fost vândută și care a circulat pe DN2, în Buzău, fără rovinietă.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere recomandă astfel ca fostul proprietar să se adreseze Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, unde a fost înmatriculat vehiculul, în vederea depunerii unei notificări cu privire la înstrăinarea vehiculului. ”Înainte să plec în Spania eu am vândut mașina unui cetățean, care mi-a promis că o va trece pe numele lui. Am avut încredere în el și se pare că am fost înșelat. Voi încerca să contest amenda în instanță pentru că am contractul de vânzare cumpărare cu noul proprietar”, susține prahoveanul.

Sfatul celor de la CNAIR

„Menţionăm că, notificarea trebuie să fie însotiţă obligatoriu de copii ale documentelor justificative (contract de vânzare-cumpărare, certificat de radiere fiscală pentru vehiculul în cauză). Totodată precizăm că, în situaţia în care a fost emis proces verbal de constatare a contravenţiei, utilizatorul poate formula o contestaţie la procesul verbal emis, în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia, la Judecătoria în a cărei circumscripţie domiciliază sau îşi are sediul firma utilizatorului în vederea solicitării de anulare a acestuia”

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere

