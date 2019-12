Un polițist și-a amendat fosta soție cu 1.900 de lei. Ce era în neregulă cu mașina cumpărată chiar de el

Amendă cu peripeții în Târgu Neamț! Un agent de poliție și-a amendat fosta soție, nimic de criticat, însă, pentru că a respectat legea, ceea ce a adus la mustrarea femeii de către omul legii a uimit pe toată lumea. Ce nu avea autoturismul cu care se deplasa aceasta? Mașina era achiziționată chiar de polițist.

O femeie din Târgu Neamț l-a acuzat pe fostul soț că a oprit-o în trafic și a amendat-o cu 1.900 de lei doar ca să se răzbune pe aceasta. În imaginile video pe care femeia le-a pus la dispoziție, se poate vedea cum omul legii o sancționează pe fosta soție pe motiv că nu are folii omologate, cu toate că vehiculul este cumpărat chiar de acesta. Luminița Negurici a povestit episodul prin care a trecut, pentru zch.ro.

Mai mult decât atât, Negurici este acuzat și de faptul că o urmărește și o jignește pe aceasta, chiar și când se află la volanul mașinii de serviciu. Luminița a declarat că mașina poliției a venit chiar în dreptul vehiculului său, forțând-o să frâneze brusc și blocându-i vizibilitatea. Agențul de poliție Negurici s-a dat jos din autoturism alături de agentul Tărnăucă pentru a-i cere actele personale și cele ale mașinii, dar și dovada că folia de pe portierele din spate este omologată. Ulterior, omul legii i-a cerut să îi prezinte cele două triunghiuri reflectorizante, trusa medicală și extintorul.

„Eu știam că am folie omologată pe geamul portierelor din spate, iar pe geamurile din față nu dețin folie, deoarece mașina este prevăzută din fabrică cu geamuri cu tentă mai închisă la culoare. De asemenea, știam și faptul că dețin în momentul opririi de către agenți, trusa medicală, extinctor și cele două triunghiuri reflectorizante, dar având în vedere că am fost blocată de o mașină de poliție din care a coborât, printre alții, și fostul soț, agentul Narcis Negurici și un alt coleg care mă filma. M-am panicat și am intrat într-o stare de șoc, declarând verbal că nu reușesc să găsesc în mașină ceea ce mi s-a cerut. Deși, repet, aveam în mașină toate cele necesare pentru ca acest control de rutină (cum a afirmat fostul soț că ar fi) să decurgă normal”

Luminița Negurici