Cum s-a ajuns ca un polițist din Vaslui să-i plătească despăgubiri hoțului pe care l-a prins

Un agent de la Poliția Rutieră Vaslui a devenit bun de plată după ce a fost dat în judecată de un hoț pe care l-a prins în fapt. În plângerea sa, hoțul a cerut daune morale în valoare de 100.000 de euro.

Alexandru Mălăncuș este agent în cadrul Poliției Rutiere Vaslui și e cunoscut pentru un episod din aprilie 2017. Atunci, agentul l-a surprins pe Iulian Morariu în timp ce încerca să fugă după ce furase dintr-un magazin, potrivit Adevărul.

În plângerea depusă în instanță, bărbatul surprins la furat a cerut daune morale în valoare de 100.000 de euro, pe motiv că i-a fost lezat dreptul la imagine. Bărbatul s-a plâns judecătorilor că agentul a avut un comportament abuziv și că l-a umilit în public.

Iulian Morariu susține că a fost imobilizat cu cureaua de la pantaloni, a fost legat de mâini și condus așa prin oraș, pe jos, până la secția de Poliție. Bărbatul susține că a fost plimbat inclusiv prin fața unui grup de pensionari, care l-au huiduit. Aceiași pensionari l-ar fi lăudat pe polițist pentru că l-a prins pe suspect.

La secția de Poliție, polițistul s-a fotografiat mândru cu „captura” sa, iar imaginile au ajuns într-un ziar local. Suspectul de furt reclama că a fost prezentat ca un trofeu.

Tribunalul Vaslui a admis plângerea bărbatului suspectat de furt și, în primă instanță, chiar i-a dat câștig de cauză.

Polițistul din Vaslui a avut propria versiune în fața judecătorilor.

”Am văzut ieşind din magazin, în fugă, doi bărbati şi, din urma lor, o femeie ţipând după ajutor. Au luat-o la fugă printre blocuri. Am fugit după ei dar, după aproximativ 200 de metri s-au despărţit şi fiecare a continuat să alerge în altă directie. Am fost nevoit să alerg doar după unul dintre ei şi, după aproximativ 500 de metri am reuşit să-l prind în spatele blocului nr.1. L-am pus la pământ dar nu aveam cătusele la mine. Se zbătea să scape astfel că am fost nevoit să-l imobilizez la pământ şi să-i leg mâinile la spate cu cureaua de la pantaloni. L-am dus apoi la sediul IPJ Vaslui şi de acolo a fost preluat de o patrulă din cadrul Politiei muncipale. Ulterior, a fost dus înapoi la magazin. Vânzătoarea a început să plângã de bucurie când a văzut că hoţul a fost prins şi şi-a recuperat marfa furată”.

Agentul Alexandru Mălăncuș