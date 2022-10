Un oficial ucrainean, reacție uluitoare despre Putin și Ceaușescu: ‘Sper să se întâmple la fel’

Un oficial ucrainean, reacție uluitoare despre Putin și Ceaușescu! Mai sunt aproape două luni până la momentul comemorării tragicelor evenimente din Decembrie 1989. Revoluția română din acele zile a rămas și rămâne și astăzi un reper. În același timp acele zile, și mai ales ziua de 25 decembrie 1989, rămâne ca un moment infam al istoriei. Într-o zi când sărbătorim Nașterea lui Iisus, cei care preluaseră puterea decideau să ia o viață. Indiferent cine și cum ar fi fost, acel moment nu ar fi trebuit să aibă loc chiar pe 25 decembrie. Încă de la începutul războiului ucrainean, și ulterior în Parlamentul României, președintele Volodimir Zelenski ne-a reamintit de acest episod. Ca o obsesie, zilele acestea ni s-a reamintit de 25 decembrie 1989, dar de data asta de Anton Gerașcenko, consilier în Ministerul de Interne ucrainean, care a avut o reacție uluitoare despre Putin și Ceaușescu.

Infama zi de 25 Decembrie 1989 rămâne pe retina fiecăruia dinte noi, cei care am prins acele zile sângeroase. Este unul din acele momente care revine obsesiv în discuții și comparațiile socio-politice din ultima vreme, pe fondul a ceea ce se întâmplă azi în Ucraina.

Comparația dintre fostul dictator român și Vladimir Putin nu este la prima sa iterație în spațiul public internațional. În aprilie, Volodimir Zeleski invitat să vorbească în Parlamentul României, așa cum a făcut-o și în alte state europene, făcea această comparație, declarând:

Ca o ironie, și trebuie amintit acest aspect, cu doar 48 de ore înainte de invazia rusă, Zelenski avea un discurs la televiziunea publică din Kiev. Atunci Zelenski a vorbit de toate comunitățile din Ucraina. Culmea, omitea una din cele mai importante și mari comunități, cea românească. Ironie, nu?

Suntem deja în a VIII-a lună de conflict, iar lucrurile s-au escaldat și mai mult, iar Putin face ceea ce vrea și știe că poate să facă. În ultimul său discurs a readus în discuție amenințările cu bombe tactice nucleare. Ulterior a anexat cele 4 regiuni din Ucraina.

Pasul fusese anticipat încă din primele zile ale conflictului, inclusiv de Zelenski și consilierii săi. Dar, din rațiuni populiste, deja trecute dincolo de patriotism sau lupta pentru patrie, Anton Gerașcenko, consilier în Ministerul de Interne ucrainean, are o postare pe rețelele de socializare, în care readuce în discuție momentul 25 decembrie 1989. Este ziua în care Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu sfârșeau în fața unui pluton de execuție.

Anton Gerașcenko, în textul publicat pe Twitter, scrie că „O altă paralelă istorică. Într-o zi, sper că în curând, rușii îi vor face lui Putin ceva asemănător cu ce i-au făcut românii lui Ceaușescu”.

