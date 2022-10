Un nou succes pentru Ana Bogdan. Frumoasa jucătoare de tenis, inclusă într-un top important. Foto

Un nou succes pentru Ana Bogdan. Frumoasa jucătoare de tenis a fost inclusă într-un top important. Topul premiază performanțele reușite de către românii sub 30 de ani. Mai multe amănunte, în articolul de mai jos.

Ana Bogdan, în vârstă de 29 de ani, locul 48 WTA, este parte din topul Forbes 30 sub 30, care premiază performanțele excelente reușite de români sub 30 de ani, în diverse domenii de activitate.

Anul acesta, Ana Bogdan a bifat cea mai bună clasare din carieră, obținând locul 46 WTA. Sportiva noastră a reușit 34 de victorii și a pierdut 16 meciuri. De asemenea, Ana Bogdan a câștigat două turnee ITF, la Iași, pe zgură și Andrezieux-Boutheon, pe suprafață rapidă în sală.

Ana Bogdan a jucat în acest an prima ei finală WTA, pe zgura de la Varșovia, Polonia, meci pierdut în fața franțuzoaicei Caroline Garcia, scor 4-6, 1-6. Sportiva româncă a mai fost prezentă în trei finale WTA, la Paris, Portoroz și Parma.

„Prezența în prima sută WTA a șase sportive românce reprezintă o oportunitate de dezvoltare în viitorul apropiat a unei infrastructuri moderne de practicare a tenisului de înaltă performanță, precum și de implementare a unor noi orientări de pregătire și valorificare a tinerelor talente.

Lipsesc totuși bazele sportive moderne, centre de refacere și recuperare, dotările de ultimă generație la acest capitol. Suntem înzestrați genetic pentru practicarea acestui sport complex. Cei care am reușit – am reușit cu multă determinare, voință, putere de muncă și am fost norocoși să avem lângă noi oamenii potriviți la momentul potrivit, care ne-au ajutat să facem acest sport la nivel înalt”, a spus Ana Bogdan pentru Forbes România.