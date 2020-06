Un nou scandal uriaș, după finala Românii au Talent! Acuzații grave la adresa PRO TV: “Au schimbat regulamentul”

Nou scandal după finala sezonului cu numărul 10 al emisiunii Românii au Talent. Internauții au adus în prim-plan acuzații grave la adresa Pro TV. De ce susțin fanii show-ului de talente că regulamentul a fost schimbat și de ce nu sunt mulțumiți de parcursul emisiunii?

Sezonul cu numărul zece al emisiunii Românii au Talent clar nu a dus lipsă de neașteptat și de scandaluri. Controversa a început de la internauții care au afirmat că ceva pare necurat la mijloc. Acuzațiile au venit atât din partea fanilor, cât și din partea unor concurenți. Valentin Alexiu, cel care a impresionat cu iubirea sa pentru Freddie Mercury, a tras concluzia că merita un Golden Buzz, tocmai pentru că l-a imitat atât de bine pe solistul trupei Queen.

De asemenea, pandemia de coronavirus a schimbat și ea planurile producătorilor, pentru că modul în care s-a desfășurat emisiunea după starea de urgență a fost unul total diferit față de cum erau obișnuiți cu toții. Același concurent susține că schimbarea aceasta nu a fost de bun augur pentru el. Acum, bărbatul a venit să explice situația în care a fost pus și care au fost neplăcerile în „colaborarea” sa cu Pro TV.

„Cred că nu am primit Golden Buzz-ul pentru că jurații erau prea entuziasmați de faptul că-l imitam atât de bine pe Freddie Mercury. După ce s-au dat filmările pe post, în luna martie 2020, așteptam să primesc un telefon ca să mă programeze pentru semifinale. Am fost sunat și mi s-a explicat că nu voi mai avea această șansă din cauza pandemiei de coronavirus. Din acest motiv, au fost nevoiți să schimbe regulamentul. A fost ca un trăsnet această veste pentru mine. Nu mă așteptam să nu fiu chemat la semifinale. Am citit toate comentariile de pe internet și 90% dintre persoane susțineau că eu meritam să ajung în semifinalele concursului Românii au Talent”

Valentin Alexiu (Sursa: bzi.ro)