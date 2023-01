Un nou record de temperatura a fost doborât. Zona din România în care s-au înregistrat 22 de grade pe 19 ianuarie

Românii din multe zone ale țării au fost nevoiți să renunțe la gecile de iarnă la orele amiezii, atât de cald a fost în unele locuri. Astfel, un nou record de temperatura a fost doborât în țara noastră. Care este zona din România în care s-au înregistrat 22 de grade pe 19 ianuarie.

Și astăzi vremea a fost neobișnuit de caldă, astfel că în București s-a înregistrat un nou record absolut de temperatură pentru o lună de ianuarie: 20,8 grade Celsius, la stația meteo Băneasa, au anunțat specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie.

De asemenea, în sudul teritoriului, la Bechet, s-au înregistrat 21,9 grade Celsius, însă foarte cald a fost și în Transilvania.

Meteorologii ANM anunță că o temperatură de 21 de grade Celsius este una normală pentru luna aprilie-mai, în București.

Miercuri, 18 ianuarie a fost depășit recordul absolut de căldură într-o lună ianuarie de când se fac măsurători ale temperaturilor în țara noastră, maxima fiind de 22,5 grade Celsius, la Turnu Măgurele.

„Joi, maxima s-a apropiat la 0,6 C de recordul de miercuri, temperatura maximă fiind de +21,9 C la Bechet. La Zimnicea au fost +21,6 C.

Joi a fost stabilit un nou record de temperatură pentru București în luna ianuarie: +20,8 C, la stația Băneasa, față de +20,6 C joi.

Până miercuri, maxima absolută pentru ianuarie la Băneasa fusese de +17,1 C, pe 31 ianuarie 2022. Noul record este cu peste 3 grade mai mare”, informează ANM, potrivit hotnews.ro.