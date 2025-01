Un nou post TV în grila Digi. Ce vor putea urmări abonații

Telespectatorii din România au un nou motiv de bucurie: canalul FilmMania, lansat anul trecut de AMC Networks International (AMCNI), a intrat recent în grila de programe a operatorului Digi. Acesta marchează o extindere semnificativă a accesibilității pentru un public tot mai avid de conținut de calitate.

O adiție valoroasă în portofoliul Digi

FilmMania face acum parte din pachetul TV digital al Digi, cel mai mare operator de cablu din România. Această mișcare aduce un plus de valoare abonamentelor Digi și extinde semnificativ acoperirea canalului, care a fost deja inclus anterior în grilele Vodafone și Orange.

Filme care au trecut testul timpului

Canalul FilmMania oferă o selecție rafinată de filme clasice și iubite, adresându-se atât pasionaților de cinematografie, cât și celor care doresc să redescopere capodopere atemporale. În lunile ianuarie și februarie, FilmMania aduce pe ecrane titluri de excepție precum The Fifth Element, Leon: The Professional, Jaws, Scarface, A Time to Kill, Zorro, și The Bridge Over the River Kwai.

De asemenea, canalul propune o varietate de genuri, de la thrillere captivante la drame emoționante și comedii savuroase. Vedetele internaționale precum Robert De Niro, Al Pacino, Milla Jovovich, Antonio Banderas, Luis de Funès și Jean Reno completează oferta prin prestații memorabile care au intrat în istoria cinematografiei.

Un proiect construit pe cerințele publicului

Decizia AMCNI de a lansa FilmMania în România a fost rezultatul unei cercetări detaliate a pieței, realizată în parteneriat cu Inspira Research. Studiul a evidențiat un interes ridicat din partea publicului român pentru televiziunile liniare care oferă filme de calitate.

„Am observat o nevoie clară de diversitate și excelență în selecția de filme pentru televiziunile liniare. FilmMania este răspunsul nostru la această cerere, aducând povești iconice și actori legendari direct în casele telespectatorilor”, a declarat un reprezentant AMCNI.

O familie de canale în creștere

FilmMania se alătură altor canale de succes operate de AMCNI în România, precum AMC, FilmCafe, JimJam, Minimax, TV Paprika și CBS Reality. Fiecare dintre aceste posturi este adaptat pentru diverse categorii de public, consolidând poziția AMCNI pe piața locală de televiziune.

În doar câteva luni de la lansarea din aprilie 2024, FilmMania a atras atenția telespectatorilor prin conținutul său unic și calitatea producțiilor. Includerea sa în grila Digi reprezintă un nou pas înainte, demonstrând aprecierea de care se bucură canalul.

Ce urmează pentru FilmMania

Cu o expansiune rapidă și o ofertă atractivă, FilmMania este bine poziționat să devină unul dintre cele mai apreciate canale de filme din România. Operatorii de cablu care includ acest canal în pachetele lor au deja un avantaj competitiv, iar telespectatorii se pot bucura de o experiență cinematografică premium, chiar din confortul casei lor.

Pentru cinefili, FilmMania reprezintă mai mult decât un simplu canal TV – este o invitație la redescoperirea unor filme care au făcut istorie, cu povești și personaje care continuă să inspire generații întregi.

Astfel, anul 2025 începe sub semnul calității cinematografice, FilmMania consolidându-și locul ca o destinație de top pentru iubitorii de filme clasice și contemporane.