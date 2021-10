Un nou cuplu surpriză după Survivor România. Doi concurenți se iubesc de mai multe luni

Sezonul 2 Survivor România a unit mulți oameni, concurenții legând frumoase relații amoroase și de prietenie pe parcursul celor șase luni de competiție. Recent, doi foști Războinici și-au făcut publică iubirea. Despre cine este vorba.

După Marilena Cuciurean și Andrei Cristea, un alt cuplu s-a sudat în tabăra foștilor Războinici de la Survivor România. Chiar dacă publicul telespectator a crezut că între Mellina și Musty există mai mult decât o simplă relația de prietenie, cei doi fiind extrem de apropiați la Survivor România, iată că adevărul este altul.

Fratele artistului Kamara se iubește de câteva luni de zile cu Alice, fosta lui coechipieră din tabăra celor albaștri, o Războinică din sezonul 1 Survivor România. Cei doi sunt împreună de câteva luni, dar au preferat să-și păstreze relația departe de ochii curioși ai presei.

Cu toate acestea, Musty și Alice au ajuns într-un punct în care sunt convinși că sunt făcuți unul pentru celălalt și au planuri mari de viitor împreună. Cei doi frecventează același cerc de prieteni și au început prin a fi buni amici.

Cei doi foști concurenți de la Survivor România au mărturisit că nici ei nu se așteptau să se îndrăgostească, povestind cum a început povestea lor de iubire în cadrul emisiunii „Bărbați vs. Femei” de la Kanal D:

„I-am zis de la început că nu am vrut să se afle o perioada lunga, dupa care a zis sa mergem la un eveniment monden. Acolo noi inca ne ascundeam si Musty nu stia ca eu vreau sa zic in ziua aia si la interviu eu am zis ca suntem impreuna.

Deci eu am hotarat sa zic.(…) Eu am vazut relatia dintre ei si nu am simtit niciodata gelozie. Eu cand am facut cu Musty cunostinta, dupa am devenit aproapiate si i-am spus lui Musty ca imi place foarte mult de ea”, a declarat Alice, în exclusivitate pentru Wowbiz.