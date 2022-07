Un nou cartier rezidențial în București. Vor fi sute de apartamente, investiția va fi uriașă

Un nou cartier rezidențial în România. Vor fi aproximativ 350 de apartamente, iar proiectul urmează a fi realizat în spatele târgului de mașini Autovit de pe Splaiul Unirii din Sectorul 4 al Capitalei. În plus, pe un teren care se învecinează cu acest proiect, Primăria Sectorului 4 a autorizat deja construirea unei școli primare și a unei școli gimnaziale și liceu.

Un nou cartier rezidențial în România

Un nou cartier rezidențial în România, iar pentru acest proiect Ahmet și Mahmut Tuysuz, care gestionează afacerea Kosan Invesment Construction, s-au asociat cu Adnan Demirkol, proprietarul Gozelek Construction, dar și cu Neda Bazoun, proprietara Nard Urban Development, potrivit termene.ro.

În spatele Autovit și a centrului comercial Vitantis, investitorii au în posesie două loturi de teren, cu o suprafață de aproximativ 12.000 de metri pătrați. Pe această suprafață au proiectat construcția a două blocuri cu 10 etaje și circa 170 de apartamente fiecare, precum și spații comerciale la parter.

„Proiectul depinde de fondul de investiții. După ce vom autoriza lucrările, vom face un desfășurător. Acum este prematur să estimăm un timp pentru începerea și finalizarea lucrărilor“, a declarat , Mahmut Tuysuz pentru Profit.ro.

De precizat este faptul că pe un teren învecinat cu acest proiect Primăria Sectorului 4 a autorizat construirea unei școli primare și a unei școli gimnaziale și liceu.

În ceea ce-l privește pe Ahmet Tuysuz, acesta a mai dezvoltat și ansamblul New World Residence Delta Văcărești, care are 2 blocuri cu 222 de apartamente, plus în curs de finalizare și complexul New World Residence Militari, cu 3 blocuri de circa 150 de apartamente, ce se învecinează cu ansamblul Rotar Residence Park 2, construit de familia turcă Eskiocak.

Numărul tranzacțiilor imobiliare, creștere explozivă

De precizat este că numărul tranzacțiilor imobiliare a marcat o creștere explozivă de 35% în luna mai, în comparație cu mai 2021, potrivit Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Volumul tranzacțiilor a reintrat pe creștere în luna februarie, după patru luni consecutive de scădere, iar în aprilie avut loc o nouă scădere ușoară. În acest moment, în Capitală sunt în construcție peste 27.000 de locuințe noi, fiind cel mai mare număr de locuințe în construcție din istoria modernă a pieței rezidențiale din București. Dintre acestea, circa 21.000 de unități ar putea fi livrate în acest an.

Conform Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, numărul caselor și apartamentelor vândute doar în București-Ilfov. în primele trei luni din 2022, an a crescut cu 16% față de trimestrul întâi din 2021.