Un neamţ, nemulţumit de preţurile din magazinele româneşti. Ce făceau cetăţenii dacă se întâmpla asta în Germania: „Inuman!”

Și străinii sunt surprinși de prețurile colosale din România. Un german, care a petrecut sărbătorile de iarnă la noi în țară, a rămas surprins de costurile pe care le avem când vine vorba despre mâncare. Cum a fost experiența lui într-un supermarket românesc.

Nu mai este o noutate că prețurile au explodat la noi în țară din toate punctele de vedere. Pentru străini, însă, este un detaliu de care sunt uimiți, pentru că mulți cred că traiul este unul ușor în România.

Un turist german care și-a petrecut sărbătorile în România a împărtășit recent experiența sa surprinzătoare într-un supermarket din Sibiu, evidențiind diferențele de prețuri pe care le-a observat în comparație cu țara sa natală.

Acest german de origine română a fost însoțit de partenera sa și a decis să facă cumpărături într-un supermarket local, alegând unul din același lanț pe care îl frecventează în mod obișnuit în Munchen, Germania.

Chiar dacă nu a dezvăluit numele exact al lanțului de supermarketuri, turistul a subliniat că a făcut această alegere în încercarea de a compara prețurile și serviciile oferite în cele două locații. Acesta a fost surprins să constate că multe prețuri în România au fost percepute ca fiind mai mari decât cele din Germania.

Experiența sa a fost una interesantă, deoarece germanul de origine română nu a observat această diferență doar într-un singur magazin, ci a remarcat această tendință și în alte magazine din țara noastră.

„Am intrat în magazin la Sibiu, să facem niște cumpărături și pentru noi, că tot am reușit în sfârșit să petrec sărbătorile acasă, în țară, dar avem în plan să le luăm cele necesare și părinților. Aici trebuie să spun și că nu am mai reușit să ajung în țară de dinainte de pandemie, iar ce am găsit acum în magazine nu m-a surprins, m-a șocat de-a binelea”, a spus el.