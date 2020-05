Un meteorit ar fi căzut în Iași. Ce au auzit zeci de locuitori, chiar înainte de impact

În ultimii ani specialiștii NASA și nu numai, au reușit să descopere meteoriți care, fie au trecut foarte aproape de Pământ, fie sunt pe cale să se apropie de planeta albastră. Se pare că un fragment dintr-un meteorit ar fi căzut chiar în România.

O zi liniștită într-o comună din județul Iași. Lumea își vedea de treabă când, conform mărturiilor locuitorilor din comună, în jurul orei 13:15, au auzit un zgomot puternic. Conform declarațiilor unui profesor de Fizică de la Universitatea Al I Cuza din Iași, anunța descoperirea unor fragmente posibil provenite de la un meteorit.

“Se pare că avem un nou fragment (de meteorit, etc) căzut în Iași! Vedeți imaginea alăturată! Cu un an în urmă deasupra Iașului un meteorit se dezintegra la mare înălțime și a produs un zgomot puternic pe o rază de cel puțin 80 Km. Astăzi, se pare că s-a întimplat din nou!!!! La ora 13:15 la sud de Iași, s-a resimțit un zgomot puternic, caracteristic unei explozii mari. În perimetrul satului Ipatele, com Ipatele.”, a scris profesorul pe facebook.