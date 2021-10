Un medic din Dolj refuză să prescrie tratament unor bolnavi de Covid-19. E ireal ce le-a putut recomanda VIDEO

Un bărbat din Dolj a reclamat că un medic de familie a refuzat să prescrie o schemă de tratament anti-Covid pentru bunicii lui, după ce ei au fost confirmați cu boala.

Astfel, într-o filmare cu camera ascunsă făcută la cabinet, se poate observa de cum acesta îi solicită medicului antivirale pentru pacienţi, iar medicul i-a spus să le dea doar supă de pui, amândoi consultând Monitorul Oficial, ca să vadă exact ce se prescrie pentru pacienții cu forme ușoare.

În acest dialog, se pare că cetățeanul ia locul medicului, iar medicul dezbate cu el ce scrie în Monitorul Oficial despre tratamentul la domiciliu.

”Doamnă, stați puțin, îngrijirea pacienților cu forme ușoare de boală în cazul celor factori de risc. Considerați dumneavoastră că bunici mei nu au un factor de risc?

Are medicamentație pentru factorii de risc, are medicamentație pentru hipertensiune, are medicamentație pentru tensiune, are medicamentație pentru diabet.

Bun

Deci are

Și îi dăm un algocalmin.

Dacă nu are simptome, nu ia nimic.

Doamnă, are simptome, nu poate să respire. Tratezi boala cu supă? Deci mata nu ești năsătoasă la cap!

Dar cu ce o tratezi?

Dar cu supă?

Dar cu ce?

O vitamină le-ai zis să ia?

Dar dumitale ai citit Ordinul?

Ce Ordin, ia arătați doamnă ordinul. Ce lege?

Dumneata ai citit portalul legislativ al tratamentului Covid?

Cu supă?

Păi e asimptomatică.

Cum e doamnă asimptomatică, când vorbirăți acum cu ea și zise că nu poate să respire?”, se indică în video-ul publicat de Gazeta de Sud.