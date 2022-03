Un mare hotel se închide în București din cauza Războiului și pandemiei. Despre ce este vorba

Criza economică și efectele pandemiei au fost resimțite acut de întreaga industrie HoReCa din România. În cadrul acestui segment, operatorii hotelieri au avut de suferit, atât din punct de vedere al clienților, cât și la nvelul salariaților. Restricțiile impuse în acești doi ani, și lipsa de clienți, i-au determinat pe mulți operatori, fie să-și închidă pe o perioadă nederminată afacerile, fie să vândă către terți, cu potențial financiar puternic. Din păcate, unul din cele 4 hoteluri deținute de brandul DoubleTree by Hilton, din București, și-a anunțat închiderea definitivă, ca urmare a situației actuale.

Industria hotelieră din România, ca mai peste tot în lume, a fost afectată de pandemie, criza economică și restricțiile din acești doi ani. Ca efect, falimentul, închiderea temporară, iar în unele situații închiderea definitivă a locațiilor. În cazul de față, proprietarii hotelului DoubleTree by Hilton București anunță că se va închide definitv.

Motivul acestei decizii, luate de familia libaneză Sarieddine, proprietarii locației, sunt exact cele enunțate anterior. Decizia, spun cei de la Profit.ro, a fost anunțată către toți clienții, dar și către acționarii complexului hotelier și către angajați:

„Din cauza pandemiei și a altor probleme, precum costurile de funcționare crescute cu 30%, plus tensiunile de la granița României și lipsa de înțelegere a partenerului nostru financiar major BRD Groupe Societe Generale, a trebuit să luăm o decizie dură.”, se spune în memo-ul trimis.

În România au activat sub acest brand, DoubleTree by Hilton, 4 astfel de locații. Printre acestea, în afară de cel din capitală, mai există un hotel, la Oradea. Acesta din urmă era catalogat ca fiind de 4 stele și se afla în portofoliul celor de la SIF Hoteluri, companie controlată aproape majoritar de SIF Banat-Crișana.

Hotelul din Oradea activa sub acest brand încă din 2009, dar luna trecută grupul de investitori SIF au anunțat scoaterea acestuia la vânzare. Investiția inițială din 2009 a celor de la SIF Banat-Crișana a fost de 15 milioane de euro, spune aceeași publicație menționată anterior.

„În contextul economic prezentat mai sus, activitatea hotelurilor din portofoliul SIF Hoteluri a fost grav afectată de criza generată de pandemie, situație adusă în atenția acționarilor de către companie în rapoartele periodice publicate în 2020 și 2021.

În urma unei analize interne aprofundate operate sub brandul DoubleTree by Hilton […], se supune spre aprobare acționarilor propunerea de vânzare a hotelului DoubleTree by Hilton Oradea, împreună cu toate bunurile mobile”, se arată într-un raport al SIF Banat-Crișana către acționari, citat de Profit.ro.