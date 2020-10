Un mare brand dispare din România. Primul magazin a fost deschis în 2008

Un brand mare și iubit de români dispare de la noi din țară. Despre ce e vorba și ce produse vor fi nevoiți oamenii să înlocuiască? Primul magazin al band-ului a fost deschis în 2008. Ce mare retailer îi va lua locul?

Un brand iubit de români dispare de pe piața noastră

Kika dispare din atenția românilor! În locul său, aceștia urmează să aibă în vedere produsele XXXLutz. Retailer-ul Kika a deschis primul magazin în România în 2008, iar acum își închide planurile pe piața noastră, După o tatonare de 1 an, retailer-ul austriac aduce concurența altor brand-uri de pe piață. În 2019, a preluat două centre comerciale ale afacerii ce dispare de la noi, confrom profit.ro. Kika are în București două magazine – zona Militari și zona Pallady, loc unde Ikea a deschis al doilea centru din România. Magazinele au fost cumpărate alături de alte 20 de unități Kika din Cehia, Slovacia și Ungaria. Tranzacția a fost deja semnată și a revenit sub drepturi depline omului de afaceri austriac Benko ce deține rețeaua germană de magazine Karstadt.

Steinhoff, prezent și cu brand-ul Pepco, a anunțat la finele lui 2017 o presupusă fraudă contabilă în care ar fi fost implicați mai mulți angajați, chiar și directorul, care ulterior a demisionat. Kika a deschis primul magazin în 2008, iar în 2018 a intrat pe piața din România brand-ul ce are să-i țină locul acum este XXXLutz și a intrat în țara noastră cu ideea de a fi concurent direct al celor de la Ikea. Primul magazin a fost deschis la Timișoara, iar mai apoi încă unul la Oradea. XXXLutz a fost lansat inițial după al doilea război mondial în toamna lui 1945, la doi ani de la apariția Ikea, într-un centru comercial din Austria. Acest grup deține și: Mömax, Möbelix, Kranz, Neubert, Rück, Aiko, Möma, Lesnina, Emslander, Bierstorfer, Mann Mobilia, Sparkauf, Gamerdinger.

Istoricul companiei căreia i-a concurență