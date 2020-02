Clipul care te convinge să renunți la Louis Vuitton, Prada, Hermes și alte branduri de top

Un videoclip realizat de organizația pentru protecția animalelor PETA îți arată în detaliu modul inuman în care sunt chinuite animale pentru genți de fițe de la Louis Vuitton, Herme, Prada și alte branduri din grupul LVMH.

Oamenii sunt foarte agresivi și inumani când vine vorba de exploatarea altor specii pentru beneficii financiare. Branduri care au devenit sinonime cu luxul din fiecare colț al mapamondului chinuie animale pentru obținerea pieilor. Acestea ajung, ulterior, să fie folosite în poșete, portofele, pantofi și alte produse cu prețuri exorbitante.

Pe primul loc la brutalitate se află furnizorii grupului LVMH, deținătorii Louis Vuitton, printre alte companii de top din domeniul modei. Aceștia folosesc pielea de crocodil pentru realizarea de genți, geamantane și alte accesorii de mii și zeci de mii de euro.

Până când pielea de crocodil să ajungă într-o poșetă, animalele au parte de un tratament inuman. Pielea este jupuită când creaturile sunt încă vii și continuă să se chinuie la mult timp după ce le-a fost tăiat gâtul, din cauza faptului că au nevoie de foarte puțin aer.

Membrii PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) au făcut numeroase proteste împotriva modului în care Louis Vuitton își procură pielea de crocodil pentru produsele sale. Încercând să încurajeze boicotul brandului, au expus de numeroase ori condițiile crude din fermele de crocodili care ajung să fie transformați în poșete.

În 2017, PETA a cumpărat acțiuni în grupul LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) pentru a putea participa la întâlnirile cu acționarii. În acel context, au pus mai multe întrebări despre practicile din spatele utilizării de piei exotice în produsele sale din piele și în îmbrăcăminte.

În teorie, oficialii LVMH au promis în mai multe rânduri că își vor schimba politica legată de condițiile incredibile în care sunt ținuți și măcelăriți crocodilii pentru piele. În practică, oficialii PETA sunt convinși că nu se va schimba nimic.