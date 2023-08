Un jucător de la Sepsi a dat gol, dar s-a accidentat grav imediat: ”Am intrat cu rurptură”. De ce a răbufnit Liviu Ciobotariu

Sepsi Sf. Gheorghe a remizat, scor 2-2, în partida cu norvegienii de la Bodo Glimt, în prima manșă din play-off-ul Conference League. Rezultatul final a fost stabilit de un jucător intrat în repriza a doua. A înscris, dar s-a accidentat imediat și a fost scos de pe teren. Antrenorul Liviu Ciobotariu a luat foc după meci.

Sepsi a încheiat la egalitate, pe teren propriu, scor 2-2, meciul disputat în compania echipei norvegiene Bodo/Glimt, în manşa tur a play-off-ului pentru grupele Conference League. Ambele goluri ale echipei lui Liviu Ciobotariu au fost reușite din penalty, iar Isnik Alimi și Cosmin și-au trecut numele pe lista marcatorilor.

Cosmin Matei a avut un ghinion teribil. El a fost introdus în minutul 61, dar nu era complet refăcut după o accidentare, însă a riscat. În minutul 81, când a transformat o lovitură de pedeapsă, durerile au reapărut și a părăsit terenul.

”Eu am intrat cu ruptură astăzi, dar a fost dorința mea să joc. Am riscat, îmi pare rău. Am crezut că îmi voi putea ajuta echipa cu puțin noroc.

Exact în momentul în care am executat lovitura de la 11 metri m-am răzgândit, am forțat să trag în altă parte și am simțit o durere. A fost o mișcare necontrolată și asta a fost. O să iau o pauză serioasă, cât este normal.Le țin pumnii colegilor pentru retur, dar să văd ce am. Aștept un RMN, poate nu e grav”, a declarat Cosmin Matei.