Un ieşean internat pentru un transplant, îndrăgostit nebuneşte de o tânără din spital. Poveste rară de iubire

De-a lungul timpului, fie am auzit, fie am citit despre povești de dragoste adevărate, dar parcă scoase din cărți. Pe unele le-am crezut, iar altele erau prea frumoase să fie adevărate, asta până la proba contrarie. Se pre că o astel de poveste a trăit-o un ieşean internat pentru un transplant, îndrăgostit nebuneşte de o tânără din spital. Citește mai departe și află detalii despre această poveste rară de iubire.

Chiar dacă am avut inima frântă de câteva ori și credem că e ușor să fii cinic, acele povești de dragoste prezentate în filme ne încălzesc întotdeauna inima. Cele mai frumoase povești de dragoste sunt cele care trec dincolo de viață și de moarte. Ele nu numai că prezic fericirea sau unirea, dar triumfă asupra greșelilor și pașilor greșiți din viață și trezesc sentimentul care depășește nebunia acceptată de societate.

Vezi și: Mihai Șora și Luiza Palanciuc, poveste de iubire ca în filme. Nici diferenţa de aproape şase decenii nu i-a dezbinat: „Dragostea este îndelung răbdătoare”

Iubirea este sacră, iar cele mai mari povești de dragoste oferă genul de sentiment de care aspirăm mereu să ne bucurăm în viața noastră. Știu că ați auzit poveștile cu Romeo și Julieta, dar există și alte povești sfâșietoare care cu siguranță vă vor emoționa.

De-a lungul anilor, s-au scris multe despre acele povești de dragoste reale, dar parcă scoase din romanele de ficțiune, iar printre ele reamintim doar câteva din aceste povești de dragoste nebunești din viața reală care îți vor încălzi inima.

Una dintre aceste povești spectaculoase, de exemplu, este cea a lui Dashrath Manjhi, omul care a rupt munții din dragoste. Manjhi era un nevoiaș din Gehlour, un mic sat din India, care și-a pierdut soția când nu a putut să o ducă la doctor după ce aceasta a căzut de pe o stâncă.

Cu o determinare puternică și fiind adesea numit psihopat, Dashrath a petrecut 22 de ani spărgând pietre în munți pentru a pava un drum de 400 de metri lungime și 30 de metri lățime care lega satul de orașul din apropiere. Singurul său motiv a fost acela de a le oferi oamenilor din satul său acces la servicii medicale, astfel încât nimeni să nu-și piardă o persoană dragă așa cum a făcut-o el.

Vezi și: Povestea de iubire dintre Salman Khan şi Aishwarya Rai: “El a fost un coşmar în viaţa mea”

Alte asemenea povești de dragoste vorbesc de cea a cuplului Chadil Deffy și Sarinya Kamsook. Conform relatărilor vremii, cei doi plănuiau să se căsătorească la scurt timp după ce Deffy își va termina studiile. Dar viața lui a fost devastată după ce a aflat vestea morții lui Sarinya într-un accident chiar înainte ca cei doi să definitiveze o dată pentru a se căsători.

Dar moartea nu i-a putut învinge dragostea, iar Deffy s-a căsătorit cu iubita sa decedată în cadrul unei ceremonii combinate de înmormântare și nuntă în care a pus un inel pe mâna lui Sarinya, iubita sa de 10 ani, și a sărutat-o în cadrul unei ceremonii în provincia Surin din Thailanda.

Așa cum spuneam la început, uneori poveștile de dragoste pot apărea în locuri în care nu te așteptți, într-un parc, într-o gară și, de ce nu, chiar într-un spital, cum este și povestea trăită de un ieşean internat pentru un transplant, îndrăgostit nebuneşte de o tânără din spital.

Pe numele său Georgian Solomei, ază în vârstă de 35 de ani, tânărul a fost nevoit să se interneze într-un spital din Iași, Spitalul Clinic ”Dr. C.I. Parhon”, în urma unor complicații de sănătate, medicii spunându-i că avea nevoie urgentă de un transplant renal, pe când avea 21 de ani.

Vezi și: Asta e cea mai loială zodie. Te va iubi toată viața dacă ai ales-o pe ea!

În 2009, în urma mai multor investigații, tânărul Georgian Solomei primea un diagnostic dur din partea medicilor, probleme grave renale, care necesitau un transplant, care avea să fie făcut ulterior la spitalul menționat anterior. A fost nevoie de două operații de tranplant, în cursul a 6 ani.

Primul transplant enea chiar de la mama sa, în 2009, dar organul avea să fie respins, așa că a reintrat pe lista de așteptare, iar în 2015 trecea prin a două sa operație de transplant. Până la al doilea transplant, conform relatărilor sale, a fost nevoit timp de 6 ani să facă dializă, iar la din trei în trei luni să se prezinte la spital, pentru controale.

Este perioada în care avea să o cunoască pe viitoarea sa iubită, tot pacientă în cadrul Spitalului Clinic ”Dr. C.I. Parhon”, și cu aceleași probleme de sănătate ca și el:

”Sunt pensionar pe caz de boală. Atunci, imediat după transplant nu puteam să fac efort, oboseam foarte mult, dar acum aș putea să lucrez. Eu, fiind bolnav de pe la 15 ani, nu prea am putut să lucrez, mi-a fost afectată toată viața.

Nu sunt căsătorit, dar am o prietenă, am întâlnit-o în anul 2009, la dializă. Și ea a făcut dializă de la vârsta de 12 ani. A făcut transplant cu un an înaintea mea, noi acolo ne-am cunoscut.

Suntem amândoi transplantați în momentul de față, nu suntem căsătoriți încă, dar trăim fericiți”, povestește Georgian Solomei, conform bzi.ro.