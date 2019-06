Un fruct periculos a omorât 53 de copii: se găsește și în magazinele de la noi

Fructele de litchi nu sunt foarte populare în țara noastră, dar le găsești ocazional în supermarket-urile de la noi. Din păcate, în anumite condiții, sunt toxice și au omorât deja nu mai puțin de 53 de copii.

India se confruntă cu o alertă sanitară de proporții. În ultimele zece zile, au decedat cel puțin 53 de copii din cauza unei toxinfecții cu litchi. Copiii au ajuns la spital în stare critică. Sufereau de convulsii, febră de peste 40 de grade și, primul diagnostic pus de doctori a fost encefalită acută. O analiză mai atentă a cauzei a scos la iveală faptul că situația a fost provocată de o substanță care se găsește în fructelel litchi.

Fructul cu pricina este destul de neobișnuit la noi, din cauza combinației de texturi și gusturi. Exteriorul este de culoare roz-roșie, interiorul este alb, un pic zemo,s dar cu o textură un pic gumoasă. Sămburele este dur și imposibil de mestecat, dar nu pare similar cu alți sâmburi de lemn pe care îi întâlnești la prune, piersici sau caise.

Fructele de litchi mai poartă numele de prună chinezească. Din păcate pentru copiii care au decedat, el poate fi toxic în cazul în care nu este copt suficient. Excesul este de asemenea dăunător, mai ales pe stomacul gol sau atunci când este consumat de persoane subnutrite. Sub nicio formă nu trebui să încerci să consumi sâmburele de litchi pentru că este otrăvitor în orice condiții.

În altă ordine de idei însă, fructele de litchi sunt foarte sănătoase și oferă o mulțime de beneficii, dacă sunt consumate cum trebuie. Litchi are o mare concentraţie de vitamina C, dar conţine şi alte vitamine în concentraţie mai mică (B6, B1, B2, B3, B9). Pulpa fructului mai conţine calciu, fier, magneziu, mangan, fosfor, potasiu, sodiu, zinc, fibre alimentare şi zahăr, potrivit USDA Nutrient Database. În anumite țări asiatice, aceste fruct are o lungă istorie de a fi folosit în tratarea anumitor boli, precum diabet, tuse, flatulență, hernie sau obezitate.