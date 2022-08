Un fotbalist care a retrogradat cu Dinamo a semnat cu Bayern Munchen. Celebrul Sadio Mane s-a implicat în acest transfer

Un fost fotbalist de la Dinamo va juca în tricoul echipei secunde a clubului Bayern Munchen. Desire Azankpo a semnat contractul după două săptămâni de probe. Jucătorul din Benin a ajuns la gruparea bavareză, după intervenția lui Sadio Mane, bun prieten cu cel care sezonul trecut a marcat un gol pentru trupa din „Ștefan cel Mare”, într-o partidă cu Academica Clinceni, câștigată cu 5-1.

Fanii lui Dinamo își aduc aminte cu mare greutate de el. A semnat cu trupa din „Ștefan cel Mare” în luna februarie a anului acesta, a jucat doar în două partide, 45 de minute cu FC Botoșani și 28 de minute cu Academica Clinceni, și a marcat un gol pentru echipa care a ajuns în Liga 2 pentru prima oară în istoria de 74 de ani a clubului.

Internaționalul din Benin și-a găsit echipă în Germania. A fost două săptămâni în probe la echipa a doua a lui Bayern Munchen și i-a convins pe oficialii clubului să-i ofere un contract pe doi ani. L-a ajutat și Sadio Mane, bunul său prieten, transferat în această vară de prima formație a clubului bavarez de la Liveroool pentru suma de 32 de milioane de euro. De altfel, înainte să susțină proba, fostul jucător al câinilor s-a antrenat în Spania cu Mane.

Bayern Munchen II este înscrisă într-o ligă regională, echivalentul celui de-al patrulea eșalon din Germania. Echipa își dispută partidele de pe teren propriu pe un stadion cochet de 15.000 de locuri.

Desire Azankpo și Sadio Mane au crescut împreună la academia de fotbal Generation Foot, în Dakar (Senegal), apoi au trecut la Metz în Franța. Jucătorul din Benin a acordat mai multe interviuri în care s-a lăudat cu prietenul său celebru.

„Ne-am potrivit imediat. A fost foarte protector cu mine în Franța. Când am ajuns acolo, nu am înțeles limbajul și mentalitățile. Sadio m-a ajutat cu toate, pe teren și în afara lui. S-a întâmplat firesc. Am fost împreună tot timpul, chiar și în autobuz”, a povestit Desire pentru France Football.