Un fost securist și ambasador al României și-a făcut televiziune fix lângă sediul CNA: „E un proiect de suflet”

Mișcare șocantă pe piața media din România. Un fost securist, ambasador al României în perioada comunistă, urmează să își deschidă televiziune.

Alexandru Mica, în vârstă de 75 de ani, este interpret de de muzică populară și profesor universitar. O schimbare radicală de carieră, dacă ne gândim că, în perioada comunistă, acesta a fost ambasadorul României în Coreea de Nord și angajat al securității. După cum a declarat chiar Mica, în ședința CNA, a devenit ambasador al României în capitala Coreei de Nord imediat după ce a absolvit facultatea.

„După absolvirea facultății, am făcut studii la Phenian, mi-am dat doctoratul, am ajuns profesor universitar, am fost recrutat să mă încadrez în instituție, adică în consiliul securității statului, pentru că aveam aceste studii.Am fost inclus în direcția de informații externe a ministerului securității, unde ar fi trebuit să fie incluși oameni cu mare suprafață culturală.

Pentru mine a fost un prilej de a mă perfecționa perioada în care am făcut cursuri de spionaj și contra-spionaj pentru statul român, dar m-am retras la cerere după”, a spus Mica, în fața membrilor CNA, potrivit Pagina de Media.