TVR, prima reacție după ce Mircea Radu și-a falsificat veniturile. Cum îl apără

Televiziunea Română vine în apărarea lui Mircea Radu după ce s-a aflat că acesta și-a falsificat veniturile. Ce s-a întâmplat după ce fostul prezentator a fost acuzat de MediaSind că și-ar fi falsificat declarația de avere?

Mircea Radu și-a falsificat declarația de avere. Prima reacție a trustului

Mircea Radu a ajuns în prim-planul ziarelor din cauza unui gest care acum este acoperit de către trustul unde activează ca fiind o simplă eroare. Un sindicat reprezentativ la nivel de SRTv a scos în relief titlul care a uimit o țară întreagă: ”Mircea Radu, șeful Comunicării din Televiziunea Națională, recunoaște că și-a falsificat declarația de avere!”, ulterior vâlva a devenit din ce în mai mare în spațiul public, astfel că TVR s-a făcut nevoit să intervină în scandalul momentului printr-un comunicat ce contestă suma pusă inteționat de vedetă.

Mai exact, suma trecută în declarația de avere a fostului prezentator de televiziune a fost greșită, fiind numită de sediul în cauză drept o eroare omenească, neintenționată și reparată în termen legal. În urma dezvăluirilor MediaSind TVR, șeful Comunicării din Televiziunea Națională a modificat declarația de avere. În declarația nouă depusă la ANI, Mircea Radu confirmă altă sumă primită de la TVR pentru show-ul a Down The Road-Aventura – 112.574 lei, față de cea anterioară de 64.670 lei. Vedeta ocupă funcția precizată în cadrul trustului TVR din luna iulie a lui 2020.

Comunicat reație TVR

„Un sindicat nereprezentativ la nivel de SRTv pune un titlu-șoc ”Mircea Radu, șeful Comunicării din Televiziunea Națională, recunoaște că și-a falsificat declarația de avere!” Pe scurt, suma trecută în precedenta declarație de avere a fost greșită. A fost o eroare omenească, neintenționată și reparată în termen legal. Atât și nimic mai mult. Pentru cei interesați pe larg de subiect, există site-ul Secretariatului General al Guvernului unde e scris în clar că Rectificarea declaraţiei de avere şi/sau a declaraţiei de interese poate fi iniţiată şi de către angajații care au obligaţia depunerii acestora, în termen de 40 de zile de la depunerea iniţială (pagina 10, cap. 5.11, punctul 5)”

TVR

Angajații cer demiterea fostului prezentator

Abia în urma dezvăluirilor apărute, fostul moderator de televiziune a depus la Agenția Națională de Integritate o declarație de avere rectificată în care recunoaște că suma reală pentru emisiunea Down The Road este, de fapt, alta. După cele petrecute, MediaSind TVR cere conducerii TVR demiterea de urgență a lui Mircea Radu din toate funcțiile sub care activează în cadrul trustului, iar Comisiilor de specialitate ale Parlamentului demararea unei anchete care să aibă în vizor condițiile în care s-a încheiat în realitate acest contract plătut cu sume discreționare din bai publici.