Un fost internațional turc, apel disperat, în lacrimi, după cutremurul devastator care i-a zdrobit țara. „Vă rog, ajutați-ne, pentru numele lui Dumnezeu” – VIDEO

Turcia trece prin momente dramatice, după ce a fost lovită de două cutremure de peste 7 grade pe scara Richter în doar nouă ore. CNN anunță că doar în această țară au murit aproape o mie de oameni și sunt zeci de mii de răniți și dispăruți. Un fost jucător din naționala de fotbal a făcut un apel disperat și a cerut ajutor. Volkan Demirel a început să plângă în timpul transmisiunii.

Turcia trece printr-o tragedie, după ce a fost lovită de două cutremure de peste 7 grade pe scara Richter și de zeci de replici în doar nouă ore. Primul a avut loc la ora 04:17 dimineață, la adâncimea de 17,9 de kilometri, în partea de sud a țării, în provincia Gaziantep și a fost de 7,8 grade pe scara Richter. Nouă ore mai târziu, la o distanță de aproape o sută de kilometri a mai avut loc unul de 7,5 grade pe scara Richter.

CNN spune că aceste două seisme au afectat și Siria și Liban și a spus că doar în Turcia sunt peste 900 de morți. Jurnaliștii mai spun că zece orașe din Turcia sunt foarte afectate și susțin că 1.700 de clădiri au fost evacuate. Activitatea în multe localități este paralizată, iar ministrul turc al sportului, Mehmet Kasapoğlu, a anunțat că toate competițiile naționale au fost suspendate.

Volkan Demirel a jucat 63 de partide în naționala Turciei și a cerut ajutor. Antrenorul formației Hatay, de cinci ori campion în tricoul lui Fenerbahce, a început să plângă, în momentul în care a transmis mesajul.

Și sportul din Turcia a avut mult de suferit în urma acestui cutremur. În Hatay nu sunt de găsit ghanezul Christian Atsu, și directorul tehnic al echipei. Malatyaspor, din liga secundă de fotbal, a anunțat că nu are informații despre goalkeeperul Ahmet Eyüp Türkaslan, iar Iskenderun, din divizia a treia, nu găsește doi membri din sfaff-ul tehnic. Presa din Turcia scrie că 14 jucătoare ale echipei de volei din Hatay sunt date dispărute și se bănuiește că s-ar fi aflat într-o clădire care s-a prăbușit.

The video shows the results of the 7.8 magnitude earthquake in Hatay/Iskenderun, Turkey.

