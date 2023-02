„Este prăpăd”. Unde se afla Alexandru Maxim în momentul cutremurului devastator din Turcia

Turcia trăiește din nou o dramă. Cutremurul devastator care a lovit această țară a provocat moartea a peste 900 de persoane și mai multe mii de răniți, iar bilanțul dramatic este în creștere. Una dintre provinciile afectate este Gaziantep, unde se află echipa la care joacă Alexandru Maxim. Internaționalul român se afla în Germania în momentul în care s-a produs dezastrul.

Turcia a fost lovită de o nouă nenorocire. Cutremurul care a avut loc la ora locală 4.17 a avut 7,8 grade Richter și a pus la pământ foarte multe clădiri. Seismul a avut 78 de replici, iar 7 dintre ele au avut peste 5 pe Richter. CNN scrie că au murit 912 de persoane și peste 2.000 sunt rănite. Acesta este doar bilanțul din Turcia pentru că seismul s-a simțit foarte puternic și în Siria unde au fost anunțate deja peste 300 de decese.

Cutremurul s-a produs la adâncimea de 17,9 de kilometri, în partea de sud a Turciei, în provincia Gaziantep. Zece orașe, din provinciile Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya şi Adana, au fost foarte afectate și se vorbește de 1.700 de clădiri care au fost evacuate. Echipele de salvare caută supraviețuitori printre dărâmături și presa din Turcia a filmat momentul în care este găsit un copil, care a fost dus de urgență la spital.

La echipa Gaziantep, formație de pe locul 10 în prima ligă. joacă și românul Alexandru Maxim. Fotbalistul nu se afla în Turcia în momentul în care s-a produs nenorocirea.

„A fost plecat, nu a fost la Gaziantep. Mare noroc a avut, a avut nevoie de câteva zile pentru a-și rezolva niște probleme personale în Germania. Urmăresc la tv ce se întâmplă acolo, e prăpăd”, a declarat pentru ProSport Florin Maxim, fratele fotbalistului.

This is what the streets of #Gaziantep, #Turkey, look like after the #earthquake. pic.twitter.com/P9MVcDU6d8

— NEXTA (@nexta_tv) February 6, 2023