Un fast-food din București a fost amendat cu 17.000 de lei. Ce nereguli a descoperit ANPC

Noi controale ANPC la diferite fast-food-uri din București. Recent, Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au dat amenzi de 17.000 de lei, în urma unui control făcut la un fast-food din Sectorul 2.

Controlul celor de la ANPC a avut loc în urma unei sesizări primite de unul dintre consumatori. În scurt timp, o echipă de comisari ANPC a ajuns la fața locului, acolo unde au descoperit nereguli grave.

Ca și sancțiune, fast-food-ul a primit a o amendă în valoare de 17.000 de lei și oprirea temporară a prestării de servicii până la remedierea deficiențelor. Totodată, s-a propus închiderea temporară a unității pentru o perioadă de până la 6 luni.

„Pentru mine, oriunde găsesc informații legate de abateri de la respectarea legii, fie că vorbim de sesizări sau de informări primite în mediul online, le tratez cu aceeași importanță. Dacă vorbim despre sectorul în care am crescut, lucrurile sesizate mă fac să mă simt direct vătămat. Voi declanșa o acțiune ce va viza comerțul de acest tip. Sunt semnale puternice despre faptul că mâncarea este păstrată de pe o zi pe alta, iar acest lucru se vede în calitatea îndoielnică a acesteia. Voi fi cel care va scoate la lumină abaterile acestui comerț de unde oamenii simpli își cumpără mâncarea. Fie că vorbim de taximetriști sau tineri, toți trebuie respectați. Vom lansa numere de telefon unde vom primi mesajele dvs”, a afirmat Mihai Culeafă.

Câteva dintre abaterile găsite de ANPC au fost: folosirea unor spații frigorifice neigienizate, colectarea reziduală realizată în coșuri fără capac și acționări la picior, folosirea unor ustensile de bucătărie cu grad avansat de uzură și multe altele.

Polițiștii Sectorului 2 ai Capitalei și inspectorii ANPC au mers, în cursul zilei de ieri, la un cunoscut fast-food din București pentru a efectua controale. Decizia a venit după ce o clientă a filmat în vitrină o bucată de carne plină cu viermi, carnea fiind scoasă la vânzare pentru consumatori.

„Îmi pare rău că nu am filmat mai mult inclusiv personalul, dar șocul a fost mult prea mare și am plecat in secunda doi.”, a scris clienta alături de videoclip.