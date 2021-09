Un elev de 12 ani, din Târgoviște, rănit cu un briceag de către un coleg de clasă. Totul ar fi pornit de la o ceartă pentru un telefon mobil

Un elev, în vârstă de 12 ani, a ajuns la spital în cursul zilei de luni, după ce a fost rănit cu un briceag, în zona piciorului. Cel care l-a rănit a fost un coleg de clasă. Totul ar fi pornit de la o ceartă pentru un telefon mobil. Potrivit medicilor, leziunile sunt superficiale.

Incidentul violent a avut loc într-una dintre sălile de clasă a liceului de Arte Plastice din Târgoviște, potrivit datelor furnizate de către Poliția Județeană Dâmbovița. Scandalul ar fi pornit spontan între cei doi elevi, de la un telefon mobil.

„Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Târgovişte, în urma unei sesizări, s-au deplasat la un liceu din municipiul Târgovişte, unde, din primele cercetări, au constatat că un elev de 12 ani, ar fi rănit superficial, în zona membrului inferior, cu un briceag, un alt coleg de clasă. Se pare ca evenimentul s-ar fi produs in timpul pauzei, in sala de clasa, pe fondul unui conflict spontan. Victima a fost transportată la spital pentru investigaţii medicale”, transmite IPJ Dâmboviţa.

Cei doi elevi care au intrat în conflict nu sunt din aceeași clasă, iar motivele conflictului nu sunt încă foarte clare. Totuși, este cert că au început disputa din cauza unul telefon. Oamenii legii au deschis un dosar de cercetare pentru infracțiuni de lovire sau alte violențe și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

Totodată, conducerea liceului a deschis o anchetă separat pentru a vedea ce s-a întâmplat cu adevărat.

Un elev de doar 14 ani a fost bătut crunt de trei colegi în timpul unei pauze. Întreaga scenă a fost filmată și a ajuns repede pe rețele de socializare. Elevul bătut era în clasa a VIII-a la un liceu din localitatea Lipova. Acesta se află în grija bunicilor, deoarece părinții lui sunt plecați în străinătate.

„Când am ajuns acasă și am văzut imaginile, nu mi-a venit să cred. Atunci am încercat să-l sun, el cum o fost bătut, n-o putut ca să-mi spună”, a spus bunicul copilului agresat.