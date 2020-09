Un cunoscut medic pediatru avertizează: „Școlile se vor închide una după alta. Vom avea campania „să ne omorâm bunicii”?”

Mihai Gafencu, medic pediatru la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Turcanu”, din Timișoara, atrage atenția asupra pericolului la care sunt expuți milioane de români, odată cu începerea anului școlar.

Cât de pregătite sunt școlile să facă față pandemiei

Profesor universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș din Timișoara și președintele Comitetului Director „Salvați Copiii”,Mihai Gafencu se teme pentru situația devastatoare ce va avea loc în țara noastră, începând cu luna septembrie, atunci cand se vor reîncepe școlile.

Cu tot regretul exprimat, dar cu sinceritate, medicul expune realitatea zilelor noastre într-un interviu acordat pentru ziare.com.

Mulți dintre noi bănuiam că sistemul actual de sănătate nu este pregătit pentru un șoc de o asemenea anvergură, astfel că medicul prevede că nu va dura mult până când școlile vor fi închise pe rând. Acesta a dezvăluit că din punctul său de vedere, mai mult de 21% dintre școlile din România nu sunt pregătite să le ofere siguranță elevilor, cadrelor didactice și părinților, respectiv bunicilor.

“Au ras cabinetele școlare. Supravegherea medicală a școlarului, anulată. În Timișoara să spunem că mai sunt în arondate cabinete liceelor sau școlilor, însă în mediul rural este dezastru. Exact acolo unde copilul trebuie îngrijit. Supravegherea asta medical-școlară e și o formă de supraveghere publică.

În rural e inexistentă, știu asta pentru noi, “Salvați Copiii”, ne-am ocupat și ne ocupăm de zonele acestea. Avem problema majoră a scăderii natalității, apoi problemele grave – toaletele școlilor în curte, despre care știm, frigul din clase, problema deplasării la mari distanțe pentru a ajunge la școală, guvernul trecut a scos și transportul școlar, și acum a venit palmă finală. Pandemia” a dezvăluit acesta, atunci când a fost întrebat dacă a tras semnale privind lipsurile din rețeaua medicine școlare.

Procentul de 21% de școli nepregătite să facă față pandemiei, spune medicul, a fost obținut în urma sondajelor realizate în cadrul “Salvați Copiii”, însă acesta este sigur că în realitate lucrurile stau mult mai rău.

“Asta am putut dovedi noi în urmă sondari tip chestionar, dar sunt convins că numărul de fapt este mai mare. Ca medic și ca om care circulă prin țară știu că așa este. În plus, am mai constatat că oamenii nu sunt convinși că este o problemă. Dar mai sunt convins și de faptul că vom închide școli în foarte scurt timp după ce le vom fi deschis”, a mai declarat acesta.

“Copiii sunt cel activ vector de transmitere. Nu suntem pregătiți pentru asta”

Medicul Mihai Gafencu susține că singura soluție pentru a evita un focar epidemiologic la nivel de țară este “implicarea autoritatilor locale, minsterelor de resort – Educatiei, Sanatatii, inspectoratelor scolare. Însă nu avem instrumente nașionale, avem recomandări, niste ghiduri, unele bune, altele mai puțin bune”.

De asemenea, specialistul se arată extrem de îngrijorat și sceptic cu privire la cum vor reuși autoritățile să asigure toate materialele necesare în toată țara pentru a dezinfecta sălile de curs și lucrurile de uz zilnic.

În momentul de față, lucrurile par să fie într-o nebuloasă fără mari șanse de izbândă, astfel că deznodământul definit de medic este acela de închidere a școlilor după ce se va realiza lipsa posibilităților de a controla efectele pandemiei.

Potrivit medicului, copiii reprezintă unul dintre cei mai puternici factori de transmitere, chiar dacă aceștia nu dezvoltă forme grave.

„Copiii sunt cel mai activ vector de transmitere. Nu suntem pregătiți pentru asta. Nu cred. Cifrele arată că la copii sub 0,1% ajung cazuri grave, sub 2% – ajung în spital, în condițiile în care ai medic de familie, ai servicii, părinți care îi pot îngriji.

Pentru părinți a fost greu pentru că lockdownul s-a tradus și în pierderi economice pe familie, dar e complicat dacă se va apela la soluția bunici pentru că e că și cum i-am sacrifică. Îi expunem pe aceștia, vom avea campania „să ne omorâm bunicii”?

Părintele nu are de de ales, trebuie să meargă la lucru, iar că să nu îi expună pe bunicii, vor accepta soluția spitalului pentru copii. Spitalele vor face față? Copilul sănătos nemanifest va sta în spitale. Câte locuri avem?„, a spus acesta.