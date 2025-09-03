Un copil de 1 an și 5 luni a murit electrocutat în centrul Vasluiului după ce a atins un spot din iarbă. Era cu tatăl său de mână

O plimbare de seară s-a transformat într-un coșmar pentru o familie din Vaslui. Un băiețel de un an și cinci luni a murit electrocutat după ce a călcat desculț pe un spot luminos amplasat pe spațiul verde din Piața Centrului Civic.
Micuțul se ținea de mână cu tatăl său în momentul incidentului. În clipa în care a pus piciorul pe corpul de iluminat, curentul electric i-a străbătut trupul fragil, punându-l la pământ. Tatăl a simțit și el șocul electric, însă copilul a fost cel care a suferit consecințele fatale.
Martorii au sunat imediat la 112, iar echipajele medicale au încercat minute în șir să îl resusciteze pe băiețel. Din păcate, eforturile au fost zadarnice, medicii declarând decesul la fața locului. Mama copilului, devastată de veste, s-a prăbușit la pământ.
Polițiștii și procurorii au deschis o anchetă pentru a stabili cum a fost posibil ca un spot luminos, care teoretic ar fi trebuit să fie nefuncțional, să fie sub tensiune. Firma responsabilă cu gestionarea iluminatului public urmează să fie verificată, iar autoritățile locale au dat asigurări că instalațiile din zonele publice vor fi supuse unor controale stricte.
Primarul municipiului, Lucian Braniște, a transmis miercuri un mesaj în care a precizat că firma responsabilă de întreținerea iluminatului public efectuase recent controale în zonă și nu raportase nicio neregulă. „Nu-mi explic cum un spot luminos amplasat în iarbă, care trebuia să fie nefuncțional, avea tensiune”, a declarat edilul.
„Acum încercăm cu toţii să găsim cauza, să găsim motivul pentru care s-a ajuns la acest lucru, la acest moment pe care nu ni l-am dorit sub nicio formă. În mod normal şi teoretic nu ar trebui să fie cuplate la curent, dar, în urma verificărilor la teren de aseară de către responsabilul societăţii care are delegat serviciul de iluminat public din municipiul Vaslui, cu toţii am văzut, şi eu şi cei care fac primele cercetări la faţa locului, că avea tensiune. Unul dintre cele trei spoturi avea tensiune. Nu mare, nu de nivelul unei prize, dar era pe tensiune. (…)
Nu înţeleg şi nu ştiu cum de s-a ajuns ca acel spot să aibă tensiune după atâta timp cât nu a fost funcţional. O să vedem, experţii noştri, firma să constate să-mi dea un răspuns la acest lucru, de ce era pe tensiune un singur spot din ansamblul acela de trei. (…) N-am fugit niciodată de responsabilitate, vă spun cu toată asumarea.
Vina este comună, este pe domeniu public, suntem aici pentru interesul public al acestei comunităţi. Vom vedea în funcţie de rezultatele care vor veni şi vom stabili cine se face vinovat. Nu voi ierta nicio persoană, nicio societate vinovată”, a declarat primarul municipiului Vaslui.