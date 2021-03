Un cântăreț din România, escrocat în Dubai. Ce a povestit în emisiunea lui Teo Trandafir

Sonny Flame a petrecut o vacanță minunată în Dubai, alături soție și copil. Relaxarea nu a fost lipsită de peripeții, ba chiar ultimele două zile din sejur l-au făcut să schimbe multe stări, după ce a fost escrocat de niște vânzători ambulanți de mașini. Cântărețul a povestit firul evenimentelor în emisiunea lui Teo Trandafir.

Sonny Flame a fost două săptămâni în Dubai, cu soția și fiica sa. După câteva zile petrecute la soare, prin restaurante, după relaxare și multe aventuri, a decis să surprindă peisajele în imagini, pentru a le păstra fie în arhiva personală, fie poate a le include chiar într-un videoclip de-al său. Aflat în ultimele două zile de sejur, artistul a hotărât cu soția sa să închirieze o mașină, care urma să facă parte din decor.

Inițial, a văzut câteva oferte care nu i-au făcut cu ochiul, apoi în drum spre plajă a dat de o expoziție de mașini. Opțiunile prezentate de către comercianții de acolo i-au părut mult mai bune, așa că a semnat contractul cu aceștia. Neplăcerea a venit în următoarea zi, când s-a prins că socoteala din târg nu s-a potrivit cu realitatea expusă când urma să intre în posesia automobilului.

„Mi-au cerut în plus 6000 de dirhami”

„Soția avea un stabilizator, am zis că merge să tragem câteva imagini. M-am gândit că trebuie și o mașină. Când am văzut prețurile de acolo m-am cam strâmbat, că nu mai aveam foarte mult; erau ultimele zile doar. Pentru moment, renunțasem la idee. A doua zi, am plecat spre plajă și în drum spre am dat de o expoziție, unde erau expuse tot felul de mașini de îți tremurau gleznele. Au venit direct la mine comercianții, ne-au arătat acolo tot felul.

Până la urmă, am ales noi o mașină. Nu m-am gândit că nu sunt serioși. Ne-au dus într-un birou elegant, cu secretară, ne-au prezentat un contract, ne-am înțeles la preț. I-am dat o parte din bani și a rămas ca a doua zi, când vine șoferul să aducă mașina, să îi dau a doua parte din bani. Zis și făcut. A doua zi, a întârziat 45 de minute după ora stabilită, deja începuse să ne miroasă a dubioșenie. A ieșit un omuleț din mașină cu un POS. Mi-a spus că trebuie să depun un depozit de 6000 de dirhami.

A mea a început să se enerveze și am cerut banii înapoi, dar în contract era o clauză care spunea că, dacă te răzgândești, pierzi banii, avansul. Eu am văzut clauza, dar cine s-a gândit? Nu aveam de gând să anulez afacerea. Nu am recuperat TOȚI banii, doar o jumătate din ce am dat”, a povestit cântărețul la Kanal D.