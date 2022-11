Un bebeluș de două luni, găsit mort în casă de mama sa. Descoperirea tulburătoare a autoritățile

Un caz șocant a avut loc, ieri, în Ploiești, acolo unde un apel la 112 anunța decesul unui bebeluș de doar două luni. Oamenii legii au intervenit imediat în locuința în care micuțul se afla, iar din păcate, medicii au fost nevoiți să declare decesul.

Ce au descoperit oamenii legii despre mama copilui

Un bebeluș de două luni a fost găsit fără suflare de către mama sa, moment în care un apel la 112 făcut de către un vecin a alertat autoritățile.

Din păcate, la sosirea medicilor, decesul a fost confirmat, iar trupul neînsuflețit al micuțului a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Prahova în vederea efectuării necropsiei şi stabilirii cu exactitate a cauzei decesului.

Pe lângă moartea subită a copilașului, oamenii legii au mai făcut o descoperire șocantă, aceștia aflând că mama copilului are doar 15 ani, în timp ce tatăl are 30 de ani. În acest caz, cercetările vor fi continuate de poliţişti sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi act sexual cu un minor.

Potrivit primelor informații, bebelușul nu prezenta urme de violență pe trupul său, pe semne că acesta nu a fost supus unui tratament agresiv.

”La data de 22 noiembrie a.c., poliţiştii din cadrul Secţiei nr.4 de Poliţie Ploieşti au fost sesizaţi de către un bărbat, despre faptul că un copil în vârstă de 2 luni a decedat în locuinţa sa din municipiul Ploieşti. În baza sesizării, s-a format echipă operativă care s-a deplasat la faţa locului, unde a fost identificată mama minorului, o tânără în vârstă de 15 ani şi copilul, care nu mai prezenta semne vitale, decesul fiind declarat de echipajul medical sosit la faţa locului”, a transmis, miercuri, IPJ Prahova.

Care ar fi primele concluzii ale medicilor

Apar informații noi referitoare la modul în care s-a stins din viață bebelușul. Din păcate, nu este singurul caz care ar muri din acest motiv, medicii avertizând că orice copil este predispus la un astfel de accident fatal.

Astfel, potrivit unor surse judiciare, echipajul medical sosit la faţa locului a constatat că bebeluşul ar fi murit după ce s-ar fi înecat cu vomă, transmite Agerpres.

Potrivit acelorași surse, în momentul tragediei, bebelușul nu era supravegheat, mama acestuia aflându-se în altă cameră împeună cu celălalt copil al său, în vârstă de doi ani, şi cu fratele ei, în vârstă de 14 ani.