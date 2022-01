Un bebeluș de două luni a murit după ce a fost diagnosticat cu Covid-19. Care a fost cauza morții, de fapt

Un bebeluș de două luni și trei săptămâni a fost diagnosticat cu Covid-19 și a decedat pe Secția de pediatrie a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” din județul Botoșani. De asemenea, acesta avea mai multe comorbidități.

Fetița s-a născut cu malformații congenitale de cord și a fost transferată de la Spitalul Municipal Dorohoi la Spitalul Județean de Urgență cu insuficiență respiratorie acută, a declarat Monica Adăscăliței, directorul Direcției de Sănătate Publică Botoșani. După ce a fost internată, medicii au testat-o pentru covid-19, rezultatul fiind pozitiv.

Conform directorului DSP Botoșani, fetița a făcut multiple stopuri cardio-respiratorii. Medicii au încercat să o resuscitat-o de mai multe ori, însă fără succes. Monica Adăscăliței susține că virusul Covid-19 a fost determinant în ceea ce privește decesul celei mici, având în vedere și celelalte afecțiuni de care aceasta suferea.

Unul dintre cei mai mici pacienți infectați cu coronavirus a fost un bebeluș de doar 15 zile, fiind internat la secția ATI a Spitalului Grigore Alexandrescu din Capitală, anul trecut. De regulă, un copil stă internat la ATI în jur de o săptămână, însă poate sta mai mult sau mai puțin în funcție de cât de gravă este boala.

Depinde, nu există boli, există bolnavi, patologia este variată, depinde de vârstă, de severitatea bolii, de ce fel de simptomatologie are, dacă sunt manifestări digestive şi copilul este mic şi este deshidratat, probabil că poate să stea mai multe zile, 5, 6, 7, dacă copilul are simptome de răceală, are doar febră şi nu are afectare pulmonară, poate să plece mai repede. Am avut copii care au stat şi două săptămâni, depinde de fiecare caz în parte, potrivit dr. Diana Ionescu.