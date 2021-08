Un bărbat român, erou în Spania. Cum a reușit să oprească din mers un camion condus de un șofer beat

Un șofer român a devenit erou în Spania după ce a reușit să oprească un camion condus de un bărbat beat din Maroc. Cel din urmă a provocat două accidente rutiere. În urma acestora, un om a murit iar alții trei au fost grav răniți. Oamenii legii au deschis o anchetă.

Pe o autostradă din Spania, un șofer beat din Maroc a ucis un pieton. După câțiva metri, acesta a întors TIR-ul într-un sens giratoriu, moment în care a lovit o mașină în care se aflau trei persoane. Un șofer român se afla în zonă și a fost martor întregii scene. Acesta și-a pus viața în pericol pentru a-l opri pe șoferul beat.

Românul a alergat după camionul șoferului beat și a reușit să cupleze frâna la remorca TIR-ului în timp ce acesta era în mers. În momentul în care a văzut că mai mulți bărbați se îndreaptă spre camionul lui, bărbatul din Maroc a încercat să fugă de la locul faptei.

Șoferul care a provocat pagubele are 39 de ani. Acesta a fost forțat de alți bărbați să coboare din TIR, apoi a fost predat poliției. Oamenii legii l-au testat cu aparatul etilotest. Se pare că acesta avea o alcoolemie de 0.66 mg/l alcool pur în aerul respirat.

Un nou incident s-ar fi putut finaliza într-un mod dramatic. Relatarea făcută de un alt șofer vorbește despre două atacuri asupra a două TIR-uri, unul din Belarus și unul român. Ilie Matei a povestit fapta unui șofer român de TIR și despre modul în care s-a petrecut totul.

„O noua tragedie a stat să se intample aseară in una din parcările de pe coasta Franței. Scenariul, copie la indigo ca și in cazul raposatului Mihai Spătaru, colegul nostru ucis acum 2 săptamani. In jurul orei 4.30, colegul nostru Marian Vasile, a coborat din camion sa mearga la toaleta parcării, moment in care a observat o persoana in laterala remorcii. Imediat omul nostru a facut stanga imprejur, a sarit in camion, a incuiat usile si a pornit motorul claxonand. (…) În acel moment, un alt atacator cu un obiect ascutit de marimea unei mini săbii a venit la fereastra masinii strigand la el sa nu mai faca galagie, asta in limba engleza. In acel moment, a lovit cu manerul sabiei usa camionului, dupa cum se observa si in foto.

In acest timp, celalalt atacator a incercat sa deschida usa remorcii, dar fara succes, camionul fiind dotat cu incuietori tipice remorcilor frigorifice. Vazand ca in camionul de Belarus nu se misca nimic dupa atata zgomot, colegul nostru a batut la usile rusului sperand ca acesta este inca in viata. In cele din urma a reusit sa il scoata din cabina, acesta fiind gazat dupa metoda tipica folosita de hotii din Franta. Mirosul de gaz din cabina era patrunzator, spune Marian… omul era semidrogat de la gazul ala cand l-am dat jos din cabina… ”, a scris Ilie Matei pe Facebook.