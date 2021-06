Șofer român de TIR, erou în Franța. Cum și-a salvat colegul de indivizi înarmaţi cu săbii

Pe 17 mai veneau informații dramatice din Franța. Un șofer de TIR român, de 39 de ani, își găsea sfârșitul într-o parcare de pe Autostrada A28 din Somme. Din păcate nu este un caz singular. Franța s-a mai lovit de astfel de cazuri și în trecut. Dar acum, în spatele crizei, criminalitatea pe teritoriul francez a crescut considerabil. Bandele au prins curaj și atacă fără milă. Nu mai țin cont de reguli, ceea ce-i face și mai periculoși.

În urmă cu o lună pe Autostrada A28 din Somme, din Franța, într-o parcare un șofer român de TIR avea să fie ucis. Era găsit mort în noaptea de sâmbătă până duminică în zona Translay, pe autostrada A28 din Somme. Bărbatul a fost rănit mortal cu o sabie, spun polițiștii francezi. Sunt în curs numeroase investigații pentru a identifica autorii acestor fapte, au mai anunțat oficialii francezi.

Conform datelor la momentul faptelor, victima se afla pe zona de autostradă a orașului Translay, în direcția Abbeville-Rouen. El conducea un TIR care conținea pachete încărcate în Anglia, cu destinația Spania. Bărbatul a fost rănit mortal în inimă și în spate cu o sabie. Soția lui, de asemenea șofer de camion, era cu el în vehicul. Ea a fost cea care a sesizat serviciile de urgență

Atacurile de acest gen, mai spune presa franceză, au început să crească vertiginos în ultima vreme. Bandele, se presupune a fi de europeni, au început să atace din ce în ce mai multe TIR-uri aflate în parcările din Franța. Alte astfel de atacuri au mai fost și anul trecut, dar și în acest an.

Un nou caz care se putea termina dramatic. Incidentul a avut loc într-o parcare de TIR-uri din Franța. Relatarea făcută de un alt șofer, vorbește de un nou atac asupra a două TIR-uri, unul român și unul din Belarus. Ilie Matei, cunoscut și sub numele de „Omul Şoselelor”, a relatat despre fapta unui șofer român de TIR și despre modul cum s-au derulat lucrurile.

Totul, spune Ilie Matei, s-ar fi petrecut noaptea trecută, în jurul orei 04.30. Într-una din parcările franceze un șofer român s-a trezi în fața unui nou atac al unei bande de hoți, înarmați cu săbii. După ce și-a dat seama ce se întâmplă s-a baricadat în cabina TIR-ului și a început să clacsoneze.

Aflat parcat lângă el, era un alt TIR din Belarus, dar șoferul acestuia nu dădea niciun semn, în urma gălăgiei făcute de șoferul român. Ilie Matei mai povestește că șoferul român a realizat că ceva nu este în regulă, ulterior a reușit să-l salveze pe șoferul de TIR din Belarus, acesta fiind gazat în cabină de doi indivizi înarmaţi cu săbii.

„O noua tragedie a stat să se intample aseară in una din parcările de pe coasta Franței. Scenariul, copie la indigo ca și in cazul raposatului Mihai Spătaru, colegul nostru ucis acum 2 săptamani. In jurul orei 4.30, colegul nostru Marian Vasile, a coborat din camion sa mearga la toaleta parcării, moment in care a observat o persoana in laterala remorcii. Imediat omul nostru a facut stanga imprejur, a sarit in camion, a incuiat usile si a pornit motorul claxonand. (…) În acel moment, un alt atacator cu un obiect ascutit de marimea unei mini săbii a venit la fereastra masinii strigand la el sa nu mai faca galagie, asta in limba engleza. In acel moment, a lovit cu manerul sabiei usa camionului, dupa cum se observa si in foto.

In acest timp, celalalt atacator a incercat sa deschida usa remorcii, dar fara succes, camionul fiind dotat cu incuietori tipice remorcilor frigorifice. Vazand ca in camionul de Belarus nu se misca nimic dupa atata zgomot, colegul nostru a batut la usile rusului sperand ca acesta este inca in viata. In cele din urma a reusit sa il scoata din cabina, acesta fiind gazat dupa metoda tipica folosita de hotii din Franta. Mirosul de gaz din cabina era patrunzator, spune Marian… omul era semidrogat de la gazul ala cand l-am dat jos din cabina… ”, a scris Ilie Matei pe Facebook.