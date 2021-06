Un bărbat din Iași, amendat de Poliție pentru că s-a căsătorit. Cum a reacționat mireasa când s-a trezit cu oamenii legii la nuntă

Un bărbat din Iași a fost amendat cu 1.000 de lei de către un polițist chiar în ziua nunții sale. Acesta a fost acuzat că și-a organizat nunta în plină pandemie COVID-19. Mirele a contestat decizia polițistului în instanță, iar judecătorii i-au dat câștig de cauză.

„Pe 7 noiembrie 2020, în curtea locuinței mele, împreună cu câțiva membri ai familiei mele, persoane ce locuiesc în zonă, sărbătoream faptul că m-am cununat religios. Nu am tulburat liniștea publică și nu am avut alți invitați. Am fost amendat cu suma de 1.000 de lei, însă, până în prezent, nu am mai fost sancționat vreodată pentru fapte penale sau contravenționale, nu am venituri stabile, în schimb am o familie numeroasă, cu copii mici. Din acest motiv cer înlocuirea amenzii cu un avertisment”, a spus ieșeanul în fața judecătorilor.