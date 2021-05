Un bărbat din Iași a avut parte de un destin tragic, după ce o verișoară i-a furat singura moștenire a familiei

Valentin Pletosu are 63 de ani. În urmă cu 5 ani s-a mutat la Unitatea Medico-Socială Răducăneni din Iași. A ajuns la această decizie din cauza bolii de care suferă. Bărbatul nu are familiei și nici copii.

Tatăl lui Valentin a murit în 1984, iar mama sa acum doi ani. O perioadă, Valentin și fratele său au fost plecați la muncă. El în Constanța, iar fratele în Grecia. Cât timp cei doi au fost plecați, o verișoară de-a lor a păcălit-o pe mama celor doi. Aceasta a pus-o să semneze niște acte prin care garsoniera rămâne la ea după moartea mamei celor doi frați. Femeia fiind bătrână, nu a știut exact ce semnează. După moartea ei, cei doi frați au rămas pe drumuri.

„Acum doi ani, când s-a întâmplat asta, eram tot aici, în centru, dar fratele meu este cel care a avut de suferit. A rămas pe străzi, doarme pe la prieteni sau prin parcuri, scări de bloc. Imediat după ce a murit mama, a venit, ne-a luat casa și a și vândut-o. Am avut niște probleme grave de sănătate, dar acum am rămas cu sechele și nu pot merge nici până la poartă fără să mă înăduș. Nu am aer. În urmă cu 11 ani, am luat un microb, de la un bar, de pe un pahar ceva și am făcut tuberculoză, care și astăzi mă chinuie. Am 5 ani de când stau aici și am făcut alegerea perfectă. Doctorul care m-a îngrijt în spital cât am fost bolnav mi-a recomandat să vin aici”, a precizat Valentin Pletosu, beneficiar de la centru medico-social.