Un bărbat a stat închis 20 de ani pe nedrept pentru o crimă celebră. Ce a primit acesta după ce a fost eliberat

Justiția are erorile ei, indiferent de țara, iar acest lucru se reflectă în diferite cazuri care ajung să fie disputate și mediatizate. În România, legile se aplică uneori în funcție de anumiți factori, iar persoane care comit infracțiuni grave pot scăpa cu sancțiuni ușoare. Un caz șocant a avut loc și în SUA, acolo unde un bărbat a fost condamnat la 20 de ani de închisoare, în ciuda nevinovăției sale. Cum a fost posibil?

Condamnarea nedreaptă pentru doi bărbați în cazul unei crime celebre

Orașul New York soluționează procesele intentate în numele a doi bărbați care au fost exonerați anul trecut pentru uciderea lui Malcolm X în 1965, acceptând să plătească 36 de milioane de dolari pentru condamnările greșite care i-au pus pe amândoi după gratii de zeci de ani. David Shanies, un avocat care îi reprezintă pe ambii bărbați, a confirmat acordurile duminică.

„Muhammad Aziz, Khalil Islam și familiile lor au suferit mai bine de 50 de ani din cauza acestor condamnări greșite. Orașul a recunoscut gravele nedreptăți care s-au comis și aplaud sinceritatea și rapiditatea cu care au acționat Controlorul și Consiliul de Drept pentru soluționarea proceselor”, a transmis Sanies într-un e-mail.

În urmă cu un an, un judecător din Manhattan a respins condamnările lui Aziz, în vârstă de 84 de ani, și a lui Islam, mort în 2009, după ce procurorii au confirmat existența a noi dovezi de intimidare a martorilor și ascunderea unor dovezi care au subminat cazul împotriva celor doi.

Avocatul celor doi bărbați acuzați a adăugat că aceste acorduri ale statului New Yor confirmă ceva evident, respectiv „conduita necorespunzătoare a poliției și a procuraturii cauzează un rău enorm și trebuie să rămânem vigilenți pentru a identifica și corecta nedreptățile”.

Shanies a dat asigurări cu privire la legalizarea tuturor documentelor necesare legate de succesiune în cazul lui Islam. Astfel, suma de 36 de milioane de dolari va fi împărțitî în mod egal între Aziz și urmașii lui Islam, bărbatul care a murit ispășind o condamnare falsă.

Moartea lui Malcom X rămâne un adevărat mister

Uciderea lui Malcolm Little, cunoscut în întreaga lume sub numele de Malcolm X, continuă să ridice numeroase întrebări până astăzi. Activistul afro-american a fost asasinat pe 21 februarie 1965 în timp ce organiza un miting în New York City. Cincizeci și șase de ani mai târziu, un serial documentar încă pune întrebări privind ceea ce i-a pus cu adevărat capăt vieții, după ce el însuși și-a prezis moartea într-o dezbatere de televiziune.

Malcom X era un om cu o personalitate impunătoare și un intelect mare, care dorea să facă din organizația sa, Națiunea Islamului, o alternativă pentru toți afro-americanii care nu erau convinși de discursurile și demonstrațiile împotriva violenței pe care le propovăduia Martin Luther, celebrul luptător pentru drepturile civile ale afro-americanilor.

Malcolm X credea cu tărie că toți afro-americanii ar trebui să se întoarcă în Africa și i-a încurajat pe cei care au fost atacați de albi să riposteze „prin orice mijloace necesare”.