Un bărbat a aruncat cu un ou după Regele Charles şi Regina consoartă la o ceremonie din York. Gestul făcut imediat de Camilla

Incident neplăcut la cea mai recentă apariție publică a monarhului. Un bărbat a fost arestat după ce a aruncat cu un ou după Regele Charles și Regina consoartă în timpul unei ceremonii din York. Gestul făcut imediat de Camilla nu a trecut neobservat de cei prezenți, fiind suprins de jurnaliștii aflați la fața locului.

În prezent, Regele Charles și Regina consoartă se află într-un turneu ce va dura două zile, în nordul Marii Britanii. În timpul unui eveniment organizat în York, oamenii legii au fost nevoiți să intervină de urgență, după ce un bărbat a aruncat cu un ou spre monarh.

Potrivit informațiilor publicate până acum în presa britanică, tânărul ar fi strigat ceva legat de sclavie înainte. Oamenii din jurul său, care se strânseseră pe marginea drumului pentru a-i întâmpina pe cei doi suverani, au reacționat imediat: „Să-ți fie rușine”.

Imagini suprinse de la fața locului arată intervenția rapidă și în forță a oamenilor legii. Polițiștii au reușit cu greu să îl extragă pe bărbat din mulțime, din spatele gardurilor de protecție instalate pe stradă.

#BREAKING

Man arrested in #York after throwing egg at #KingCharles and #QueenConsort. Appears he shouted about slavery.Egg landed on ground near the King.Crowds shouted back to the protestor “shame on you”.

Latest pictures👇 pic.twitter.com/bXUM8vcMYT

— Smriti Sharma (@SmritiSharma_) November 9, 2022