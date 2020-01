Un avion cu 110 pasageri s-a prăbușit în Afganistan. Primele informații despre accidentul aviatic

Un accident aviatic s-a produs azi în regiunea Ghazni, la sud-vest de Kabul, Afganistan. Ce a declarat un oficial pentru media locală despre accidentul în cauză. Ce s-a întâmplat cu aeronava? Până acum, nu se știe nimic despre victime.

Un avion cu 110 pasageri la bord s-a prăbușit în regiunea Ghazni, în sud-vest de Kabul, Afganistan, conform bbc.com. Aeronava de pasageri care s-a prăbușit ar fi aparținut companiei aeriene Ariana Airlines. Cu toate astea, compania neagă acest lucru. Aeronava plecae din Herat și se îndrepta spre Delhi, India, dar s-a prăbușit în Kabul și mai apoi a luat foc din cauza unor defecțiuni tehnice.

Purtătorul de cuvânt al talibanilor a declarat, pentru sursa citată, că membrii grupării nu au localizat încă epava aeronavei. „Până acum nu știm nimic despre victime”, a declarat Adam Khan Sirat, purtător de cuvânt al poliției din Ghazni. Președintele Ariana Airlines a susținut că informațiile inițiale ale companiei au arătat că „toată flota noastră este în siguranță”.

