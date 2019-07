Un avion a intrat într-o clădire în Germania. Care este bilanțul victimelor?

Un accident aviatic s-a produs în Germania. Aeronava de mici dimensiuni a intrat într-o clădire lângă Stuttgart. Care este bilanțul provizoriu al răniților?

Accident aviatic grav în Germania

Surse din Poliția germană, citate de site-ul agenției DPA, relatate de Mediafax, confirmă moartea a trei persoane care au fost implicate în accidentul aviatic. Totul s-a produs în cursul zilei de sâmbătă, după ce o aeronavă de mici dimensiuni s-a lovit de o clădire din zona de sud-est a țării. Incidentul a avut loc în orașul Bruchsal, la aproximativ 70 de kilometri nord-vest de Stuttgart.

Autoritățile nu au dezvăluit pentru moment cauza. De asemenea, nu sunt publice nici informații despre persoanele care se aflau la bordul avionului sau dacă cineva de la sol a fost lovit în urma impactului puternic. Clădirea lovită de avion se afla în apropierea unui aerodrom. Aceasta a fost evacuată de urgență, iar autoritățile au izolat perimetrul în care a avut loc tristul eveniment.

Accident aviatic Suedia. 9 persoane au murit

Un alt accident aviatic a condus la moartea a nouă persoane, după ce un avion mic de turism, aparat de tip GippsAero GA8 Airvan, s-a prăbușit. „Cele nouă persoane care se aflau în avion au murit”, a declarat o purtătoare de cuvânt a regiunii Vaesterbotten (nord-vest), Gabriella Bandling, care nu a făcut publică identitatea victimelor.

„Am auzit un zgomot de motor bizar, care nu părea normal. Mi-am ridicat capul şi am văzut un avion care se învârtea ca un titirez”, a declarat un martor, Peter Larsson, pentru cotidianul Dagens Nyheter. „Iniţial am crezut că este un zbor acrobatic, însă apoi am înţeles repede că nu era în regulă”, a relatat acesta. Epava a fost găsită pe o insulp din arhipelagul care era situat la sud de Umea.