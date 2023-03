Un antrenor pe care Dinamo l-a învins cu 6-0, favorit să stea pe bancă la FCSB. Noi detalii despre situațiile penibile prin care a trecut Leonard Strizu

FCSB caută antrenor principal cu licența PRO, după ce Leonard Strizu a anunțat că își dă demisia. Nu este nevoie de un tehnician care să facă prea mult treabă, ci de un personaj care să fie „paravan” pentru Mihai Pintilii. În presă au apărut informații că una dintre soluții este Dacian Nastai, antrenorul formației Unirea Constanța, ultima clasată din liga a doua.

FCSB ar putea să-l pună antrenor principal pe Dacia Nastai de la Unirea Urziceni

FCSB are o problemă foarte mare, înaintea meciului cu UTA, de la Arad. Leonard Strizu a anunțat, după succesul cu Petrolul, că își dă demisia și astfel echipa va rămâne fără singurul antrenor cu licența PRO pe care îl are clubul. Gigi Becali are la dispoziție 30 de zile în care să găsească antrenor, iar în această periodă poate să dea indicații orice oficial ale echipei, mai puțin Mihai Pintilii, cel care se ocupă de pregătirea echipei, care este suspendat încă trei etape.

Una dintre variantele vehiculate în presă este uluitoare. În dorința a de a-i aduce un „paravan” lui Mihai Pintilii, Gigi Becali se gândește să-l pună antrenor principal pe Dacian Nastai, susține gsp.ro. Tehnicianul conduce din vara anului 2022 formația Unirea Constanța și a pierdut acum patru zile duelul cu Dinamo cu 6-0. Echipa din Constanța are mari probleme financiare și se află pe ultimul loc în liga a doua. Dacian Nastai deține licență PRO și a mai trecut pe la Sportul Șimleu, Luceafărul Oradea, FCSB 2 sau FCSB U19.

Cum a fost umilit Leonard Strizu la FCSB

Demisia lui Leonard Strizu este o surpriză. Antrenorul știa că a fost numit la FCSB ca să se dribleze regulamentele, dar cu toate acestea, după ce s-au adunat umilințele, a anunțat că se retrage. Strizu nu a fost luat în cantonamentul de pregătire, iar în ultima perioadă nu avea voie la antrenamentele echipei și nici chiar în vestiar.

Înaintea meciului de la Sibiu, în momentul în care Pintilii ținea ședința, antrenorul principal „din acte” se plimba în jurul stadionului. În momentul în care și-a dat demisia, Leo Strizu le-a mulțumit jucătorilor și celor din staff, dar nu a spus o vorbă despre Mihai Stoica, semn că managerul general este cel care nu l-a vrut nici măcar în preajma echipei.