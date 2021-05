Un agent de penitenciar din Târgu Jiu va reprezenta România la Campionatul Balcanic de Masaj din Siberia. Povestea lui este interesantă

Un agent principal de poliție penitenciară urmează să participe din partea echipei României la Campionatul Balcanic de Masaj. Acesta va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni în Serbia.

Este vorba despre Valeriu Cristian Bărbuică, agent la Penitenciarul din Târgu Jiu. În timpul liber, este și maseur profesionist. De asemenea, este antrenor de masaj în cadrul Academiei Reflexovital Târgu-Jiu și manager zonal în Asociația de Masaj și Terapii Complementare.

La Campionatul Balcanic vor fi prezenți concurenți pe cinci categorii de masaj. La concurs sunt prezenți participanți inclusiv din Japonia și Thailanda. Din lotul României fac parte opt maseuri, printre care și Cristian. El relatează cum a ajuns să facă parte din lotul României la masaj.

„Asociaţia de Masaj şi Terapii Complementare, prin preşedintele Iulian Motoc, organizează competiţii la nivel zonal, unde se fac demonstraţii de către campiioni europeni şi mondiali, care sunt invitaţi. Aceste competiţii reprezintă campionate zonale pe mai multe categorii: wellness, free-style şi beginner. Eu am mers la câteva work-shop-uri undeam învăţat o serie de tehnici noi, după care am participat şi la o competiţie de acest fel . Am participat la categoria free-style, unde am obţinut locul al II-lea, iar anul trecut am participat din nou la concurs şi am obţinut locul I. Am început să fiu urmărit şi s-a constatat că am evoluat încontinuu şi probabil că, împreună cu rezultatele obţinute, a constat în selectarea mea în lotul României“