Umilită și speriată de medici, o mamă a fugit din Spitalul de Copii „Sf. Maria” cu fetița ei: „A început să țipe la mine”

O mamă din Iași a fugit cu fetița ei din spital, după ce a fost umilită de medicul de gardă

Totul a pornit de la o rană pe care o fetiță a căpătat-o la grădință. Mama fetiței și-a luat copilul și a mers la Urgențe, de unde a fost trimisă la spitalul de copii ”Sfânta Maria”. Totul a decurs normal, până ce și-a făcut prezența medicul de gardă.

Doamna doctor a început imediat să țipe la mamă și la fiică, deoarece rana era una minoră și nu trebuia să se interneze pentru atâta lucru. Mai mult, i-a strigat femeii că trebuia să se ducă la Urgențe, unde să îi fie acordate îngrijirile necesare fetiței.

”Are cazuri importante în spital”

„În data de 10 iunie 2025, am fost trimisă de la UPU (Unitatea de Primiri Urgențe) pentru internare, deoarece fetița mea a suferit un accident la creșă, necesitând aplicarea a două capse. Am fost internată în jurul orei 12:00, urmând ca intervenția să se efectueze în cadrul spitalului. La ora 17:00, a venit doamna doctor de gardă, care a început să țipe la mine, întrebând ce caut cu fetița internată și reproșându-mi că procedura trebuia efectuată la UPU, nu în secție. Mi s-a spus că domnia sa are cazuri importante în spital și că nu se justifică internarea copilului pentru «nimicuri», deși internarea s-a făcut la recomandarea medicilor de la UPU, nu la inițiativa mea”, a declarat Ana D. pentru bzi.ro.

După câteva ore de la internare, copilul a fost supus unei intervenții în urma căreia s-a ales cu două copci. Nici nu și-a revenit bine din anestezie micuța, că medicul supărat nevoie a revenit, la fel de nervoasă.

”Mi s-a comunicat ulterior că, după efectuarea procedurii, ar trebui să părăsesc spitalul, întrucât «ocup locul degeaba». În jurul orei 18:00, s-a administrat anestezie locală și s-a realizat aplicarea capselor. După ce fetița s-a trezit, am așteptat biletul de externare și indicațiile pentru tratament la domiciliu. Când doamna doctor a revenit, a început din nou să țipe și a refuzat să-mi ofere documentele medicale sau tratamentul necesar pentru acasă. Fiind speriată de situație, am plecat din spital în jurul orei 19:00, fără externare oficială și fără prescripție medicală”, a mai declarat mămica.

Fără tratament împotriva unor eventuale infecții

Femeia nu a știut nici dacă firele se scot sau se topesc singure, nici dacă fetița trebuia să urmeze vreun tratament. După câteva zile s-a întors la spital, unde, spre surprinderea ei, a aflat că fetița ar fi trebuit să primească câteva zile antibiotic, însă doar norocul a făcut ca fetița să se simtă bine după intervenție și să nu facă vreo infecție.

Foarte supărată, mămica a spus că va depune o sesizare împotriva medicului respectiv. „Astăzi (n.r. – luni, 23 iunie 2025), după 13 zile de la intervenție, m-am prezentat din nou la UPU pentru a scoate capsele, unde am aflat cu surprindere că fetița figurează în sistem ca externată abia în data de 11, ora 14:00, cu recomandare de tratament antibiotic și Nurofen – tratament de care nu am fost informată și pe care copilul nu l-a primit. Consider această situație gravă și inacceptabilă, atât prin comportamentul doamnei doctor, cât și prin gestionarea defectuoasă a cazului medical și a actelor”, a explicat Ana D.