Umilințele la care au fost supuși românii în Mexic. Ce s-a întâmplat după sechestrul actelor

În urmă cu aproximativ două săptămâni turiști români treceau prin momente cumplite în Mexic. Pe aeroportul din Cancun turiștii români erau ținuți în condiții mizere, umiliți și au trăit sub teroare. În cele din urmă situația s-a detensionat, dar urmele acelor zile rămân. Acum 85 de turiști români, din cei peste 100, au decis să dea statul mexican în judecată.

Siutația celor 85 de turiști români a fost una fără precedent. Justifcarea autorităților mexicane era legată de un atac cibernetic asupra unor conturi bancare mexicane, cel puțin așa declarau ulerior. Românii izolați pe aeroportul din Cancun au trăit clipe de groază și de umilință.

Acțiunile autorităților mexicane se bazau obiectul unor alerte de securitate, conform presei din Mexic. Unul din românii aflați în această situație, Gabriel Hort a povestit despre cele întâmplate pe aeroportul din Cancun, celor de la Ziare.com.

”Eram vreo 85 de romani. Ei în sistem mă aveau cu două săptămâni înainte şi ştiau că urmează să intru în ţară. Deci, dacă era o problemă, puteau să mă atenţioneze în momentul în care completasem formularul respectiv. Eram vreo 45-48 de oameni într-o încăpere. A venit un oficial al aeroportului, ne-a transmis să stăm liniştiţi că nu am făcut nimic rău, şi că FBI, CIA şi încă o structură antidrog fac o verificare amănunţită tuturor pasagerilor pentru că este o alertă de securitate.

Dar asta a fost tot ce ni s-a comunicat. Mulţi dintre noi când am auzit de FBI şi CIA am început să râdem. Ţi se pare că eşti într-un film când auzi că te verifică FBI şi CIA în Mexic. A mai trecut ceva timp, le-am cerut apă şi nu au vrut să ne dea, se făceau ca nu ne înţeleg, că nu ne băga în seamă. Am devenit puţin agitaţi şi ne-au spus că ne baga la carceră. După încă vreo două ore au venit să ne spună că vom fi deportaţi.”, Gabriel Hort pentru Ziare.com.