Umilință cruntă pentru dinamoviști la Cluj: „Nu trebuie să distrugem această echipă”

Coșmar pentru Dinamo la Cluj. Deși dinamoviștii au avut un joc mult mai bun decât gazdele, câinii au trimis de două ori mingea în bară și au plecat acasă cu un scor dezamăgitor. Acum au de recuperat două goluri, iar retrogradarea este tot mai aproape. Cosmin Matei a oferit primele declarații după înfrângerea la unul dintre cele mai importante meciuri ale sezonului.

A fost cel mai important meci al sezonului, mai avem o finală, unde avem lucruri de reglat. Nu se pune problema de motivare, de miza meciului. Am luat acel gol, din păcate, ne pare rău că am pierdut. Trebuie să dăm totul, să păstrăm echipa în prima ligă. Era senzațional să marcăm măcar un gol, dar trebuie să arătăm că suntem caractere puternice. Nu trebuie să distrugem această echipă, suntem pe un drum negru, trebuie să fim conștienți de gravitatea situației. Fiecare trebuie să realizeze ce are de făcut, să întoarcem situația.

Răuță s-a declarat și el extrem de dezamăgit și a recunoscut că această înfrângere, cu un scor periculos, nu ar trebui să îi demotiveze pe dinamoviști. Mai mult, el speră că Dinamo va reuși să întoarcă scorul, iar echipa să nu ajungă la retrogradare.

Este un moment foarte greu, nu ne așteptam să pierdem. Se pare că fotbalul este nedrept, am avut ocazii, bară, au avut și ei, pe jocul nostru bun ei n-au ieșit din jumate. Și tot noi am primit gol. Dar nu dezarmez, 2-0 este cel mai periculos scor și stiu ce caractere avem noi la echipă, putem întoarce soarta calificării. Suntem motivați, avem jucători cu experiență în Liga 1, nu se pune problema de motivare. Au fost greșeli care nu trebuia să le facem. Dar eu așa zic, vom întoarce scorul. Asta am vorbit și în vestiar. Echipa asta nu merită să retrogradeze. A fost un an greu, dar mai avem 90 de minute în care trebuie să dăm totul. Am luat goluri foarte ușor, nu se poate la nivelul ăsta. Mai ales noi trebuia să fim mai atenți. Trebuie să dăm repede gol la retur și altfel vor sta lucrurile, crede Răuță.