Ultimele cuvinte ale polițiștilor ucraineni omorâți pe Insula Șerpilor. Dialogul e devastator VIDEO

Toți polițiștii de frontieră ucraineni care păzeau Insula Șerpilor au murit în timpul bombardamentului de joi, după ce au refuzat să predea armele. Cei 13 polițiști ucraineni vor primi titlul de Erou al Ucrainei. Care au fost ultimele lor cuvinte înainte de a fi bombardați, afli în rândurile de mai jos ale acestui articol.

Insula Șerpilor din Marea Neagră, parte a Ucrainei, a fost capturată de ruși, a raportat Serviciul de Grăniceri al Ucrainei pe Facebook. Infrastructura a fost distrusă, iar comunicarea cu polițiștii de frontieră de pe insulă întreruptă.

Insula Șerpilor are o importanță destul de mare din punct de vedere strategic, ocuparea acesteia permițând Rusiei să revendice apele teritoriale din jurul insulei. Într-un raport întocmit de experți britanici de informații, citați de Daily Mail, la începutul lunii februarie, se arată că acestea se întind pe 12 mile în mare.

Povestea celor 13 polițiști de frontieră care păzeau Insula Șerpilor, murind în timpul unui bombardament, după ce au refuzat să predea armele este impresionantă. Înregistrarea audio a ultimelor lor cuvinte a devenit virală pe Twitter, TikTok și alte rețele sociale.

Se poate auzi cum nava rusă de război le spune polițiștilor de frontieră ucraineni: „Vă sugerez să vă predați armele și să capitulați, altfel voi deschide focul, ați înțeles?“.

Citește și: LIVE TEXT. A doua zi de teroare în Europa după ce Rusia a reluat bombardarea Ucrainei. Mai multe explozii puternice s-au auzit în Kiev. Bilanțul deceselor războiului

De asemenea, gărzile ucrainene pot fi auzite apoi spunând „asta e“, înainte de a răspunde cu „Russian warship, go f*** yourself. (Navă de război rusă, du-te dracului, n.r.)“.

Curajul polițiștilor de frontieră a fost lăudat de președintele ucrainean Zelensky, care le va acorda celor 13 titlul de Erou al Ucrainei.

Serviciul de grăniceri a transmis printr-un comunicat că insula a fost „capturată de inamic“ și că forțele ruse au cerut celor care apără insula să se predea.

Ukrainian post at Snake Island in the Black Sea told Russian warship to „go f*** yourself” after being told to surrender. The 13 service members were killed.#Russia #Ukraine #SnakeIsland #BlackSea #RussiaUkraineCrisis #RussiaUkraineConflict pic.twitter.com/dBva5ETyuv

— WORLD WAR 3 – RUSSIA vs Ukraine #2022 (@WW32022) February 24, 2022